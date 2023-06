De FP a FP o a la facultad: un tercio de titulados prosigue con su formación

Aunque en los dos últimos años el alumnado que cursa ciclos ordinarios de FP ha experimentado un ligero descenso, las cifras globales han engordado un 16 por ciento en una década y en inscritos todavía le “ganan” a Bachillerato por unos cinco mil alumnos. Incluso en las universidades han tomado nota del auge de este tipo de formación y sitúan, como expone el Plan Galego de Financiamento 2022-26, “la competencia de la FP superior” entre los factores que seguirán presionando “negativamente” en su matrícula. No obstante, no siempre una formación de carácter profesionalizante en FP excluye otra en los campus. Pueden ser compatibles y un grupo de alumnado no cuelga los apuntes tras finalizar un ciclo, sino que sigue estudiando y el paso a la facultad es la opción mayoritaria.

Las estadísticas recién difundidas por el Ministerio de Educación sobre el seguimiento educativo posterior que realizan los titulados en FP así lo demuestran. El informe analiza cuántos de los jóvenes que logran finalizar un ciclo optan por no desvincularse de los estudios. La vía cronológica, como señalan orientadores de instituto, es ir sumando etapas. Es decir, los que consiguen superar la FP Básica, una formación pensada para aguantar en el sistema educativo a los chavales que tropiezan en la ESO y que así no abandonen los estudios, pueden pasar a hacer un ciclo de FP medio o Bachillerato, mientras desde un ciclo medio o con el título de Bachiller, aparece la posibilidad de pasarse a uno superior o, caso de los bachilleres, a la universidad. Pero además el alumnado que logra completar un ciclo superior tiene margen para proseguir en estudios del mismo nivel, bien en la facultad o bien haciendo otro ciclo, e incluso de grado medio. De ciclo medio a superior De hecho, proseguir la formación, y pese a los datos de inserción laboral que caracterizan a estas enseñanzas y de los que saca pecho la Administración autonómica, es una tendencia que ha ido a más entre los jóvenes que se sacan un ciclo de grado medio en Galicia. Si en 2016 un tercio (32,7 por ciento en concreto) de quienes se sacaron ese año el título de técnico estaba matriculado en un grado superior en alguno de los tres años siguientes a finalizar, en 2019, último curso del que oferta información el Ministerio, esa cifra se ha disparado en diez puntos, hasta el 43 por ciento, en línea con lo que ocurre en el conjunto del país. Aun así, los gallegos son los cuartos del ranking autonómico que en menor medida siguen formándose en ciclos superiores. Al año siguiente de acabar, son un 43,3% los matriculados en otras enseñanzas, casi todas ellas –un 84%– de grado superior. Pero la opción de cursar otro grado medio existe: lo hace uno de cada diez de los que opta por no cejar en el itinerario académico. Son menos, no llegan a un 2%, los que van a por Bachillerato. Además, otro análisis permite constatar que son los jóvenes titulados en modalidades de FP no duales los que más interés manifiestan en Galicia por seguir formándose, lo que puede relacionarse con la mayor empleabilidad de las titulaciones que combinan enseñanza en aula y empresa, aunque el dato estatal es el opuesto. De superior, a la Universidad Entre los que finalizan un grado superior la evolución es diferente. En 2016, uno de cada cuatro titulados aparecía matriculado en alguna facultad alguno de los tres años siguientes –entre chicas, un 30%– y en 2019 el porcentaje había caído tres puntos. Aun así, entre ellas es de un 28%. Más al detalle, y analizando el año inmediatamente posterior a lograr el título de técnico superior, es un tercio de jóvenes el que está matriculado en enseñanza reglada: la mitad va a la universidad, pero un tercio hace un bis en FP de grado superior y tres de cada cien aparecen inscritos en grados medios. FP Básica: la solución contra el abandono educativo FP Básica, la enseñanza que busca mantener a jóvenes que no acabaron la ESO en el sistema educativo, comparte el retroceso. Si en los tres años siguientes a 2016 aparecían matriculados en grado medio un 75% de los chavales que la finalizaban, tres años después eran un 72%. Entre las chicas, no llega al 69%, cuando en 2016 no existían diferencias por géneros. Al curso siguiente de finalizar, quienes se animan a seguir estudiando superan por 5 puntos la media estatal: son dos de cada tres titulados. Casi todos optan por un ciclo de grado medio, aunque un 2% hacen Bachillerato.