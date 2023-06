“El rural es la mayor facultad de Medicina, pero poco atractiva para los jóvenes”

La médica de familia gallega Pilar Rodríguez es la nueva presidenta de la Sociedad Española de Medicina General (SEMG). Fundadora y presidenta de la Red Española de Investigación en COVID persistente, también tiene experiencia en gestión como subdirectora médica con funciones asistenciales y luego como subdirectora de Humanización, calidad y atención al ciudadano. Trabajó durante 17 años en una “plaza de difícil cobertura” en O Courel, donde fue la médica de sus vecinos de Seoane, y a donde se fue a vivir durante más de una década.

–-Uno de los problemas que aborda es adaptarse a las necesidades de los médicos de las nuevas generaciones. El problema del relevo generacional en Galicia trató de paliarse con un aumento del 14% de MIR: subieron hasta 620 plazas. Pero, tras un segundo llamamiento extraordinario del Ministerio de Sanidad, de las 39 vacantes que quedaban en Galicia, solo se cubrieron 6.

–Es una situación complicada, pero yo creo que en primer lugar hay que agradecer los esfuerzos por ampliar la oferta lo máximo posible. Lo óptimo, teniendo tanta necesidad de recursos humanos, era incrementar las plazas. Pero estas no deberían de quedar vacantes. La prioridad debería ser intentar ocuparlas todas, porque el sistema MIR es un sistema cuya única función es esa: distribuir entre las distintas especialidades los especialistas en formación. Pero una parte importante es el número de plazas y otra las condiciones de trabajo en Atención Primaria. Una tercera, que las nuevas promociones tienen otra concepción de la vida. La ruralidad que nos ocupa en Galicia a veces para la gente joven no es atractiva, pero es una pena que se desaproveche porque los médicos de familia donde mejor se forman es en el rural.

–¿Tienen ya suficientes incentivos en Galicia las plazas de difícil cobertura?

–En el sistema MIR no hay ningún incentivo para las plazas de difícil cobertura. Me consta que hay algunas comunidades como Galicia que están trabajando en ese punto y nos podría ayudar. Cuando hay mucho donde elegir y las condiciones de trabajo son seguras, la gente prefiere trabajar en otros lugares. Tampoco es cuestionable, porque persiguen lo mejor para su porvenir. Otra cosa es que desde el punto de vista de la gestión hay que buscar lo mejor para la población: tratar de aunar lo mejor para el profesional y para los vecinos que tienen derecho a tener un médico. En las zonas rurales se aprende mucho de la medicina esencial, en sentido puro. El rural en Galicia es la mayor facultad para el aprendizaje. Pero también tiene incomodidades, dificultades y gastos. No es lo mismo ir a trabajar a 5 minutos de casa que a 200 kilómetros.

–Ha apelado a Sanidad para que elimine la nota de corte en el examen MIR y así se cubran más plazas.

–Es que es un examen distributivo. Si tenemos necesidad de recurso humanos... Lo mejor es que aseguremos la formación de los profesionales de las 131 plazas que se quedaron desiertas. Luego, se contrata a médicos de una forma que en España no es legal. Habrá que agudizar el ingenio para cubrir todas esas plazas.

–Y luego llegan las listas de espera, hasta en Atención Primaria.

–Más que del abuso de las urgencias, me gustaría hablar del uso responsable. Una de las asignaturas pendientes de la Sanidad es formar a la gente en el uso responsable de los servicios, que contribuiría a veces a no tener tanta espera.

–¿Qué últimos datos arrojan los estudios de COVID persistente?

–Tras una encuesta de seguimiento sobre las limitaciones que tienen los pacientes para compaginar su vida cotidiana; solo un 15,6% trabaja hoy con normalidad, pero cerca del 50% o bien necesitan baja laboral o trabajan con muchas limitaciones. Y un 9,5% perdieron en trabajo a causa del COVID persistente, lo que nos indica que la afectación es muy importante. A veces no es posible adaptar el trabajo, aún con buena voluntad de los empresarios. ¿Cómo sigues el hilo en un trabajo si tienes déficit de atención o ‘niebla mental’ y no te puedes concentrar? Lo que predominan son síntomas generales como astenia y sintomatología neutrocognitiva., con déficits de atención o cefaleas. Eran personas sanas que no puntuaban en discapacidad –tenían el 0,7% y ahora puntúan más de un 6 sobre 10 en discapacidad–.

–Sigue habiendo negacionistas del COVID persistente?

–España es uno de los países del mundo en los que hay más negacionistas del COVID persistente. ¿Más de un millón y medio de personas en edad activa se inventan una enfermedad y mienten? Creo que hay cosas que no tienen lógica. El sentidiño tiene que emplearse en esto, además de la evidencia científica.