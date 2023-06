Unos 13.000 adolescentes ocupan su ocio en ir de compras, 3.000 casi a diario

¿A qué dedican los adolescentes su tiempo libre? El Plan Nacional sobre Drogas lo intenta averiguar a través de una encuesta destinada a los estudiantes de enseñanzas secundarias, desde ESO a FP, con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. En el cuestionario el peso fundamental lo lleva el detectar posibles comportamientos adictivos, por eso sobre todo las preguntas buscan averiguar en torno a cuántas veces practican botellón, cuántas copas ingieren en una misma noche o si combinan cannabis con tabaco. Pero al mismo tiempo uno de sus objetivos es definir cuáles son las opciones de ocio del colectivo para dimensionar todas las conductas. Y el análisis muestra que hay un fenómeno que no tiene competencia: internet.

Es un pasatiempo casi universal. El 96 por ciento ha caído en la red de redes y lo reconoce. Es su actividad semanal preferida, desde recorrer las redes sociales a ver vídeos, chatear o escuchar música. Gran parte de su vida pasa por ahí. Incluso las compras, aunque no solo. De hecho, la encuesta ESTUDES revela que unos 13.000 adolescentes gallegos van de compras varias veces por semana y, para una parte de ellos, en torno a 2.800, es una práctica casi diaria, y no solo en los establecimientos comerciales del barrio, sino también a través de internet.

En concreto, los chavales que aseguran ir de compras o adquirir por internet ropa u objetos personales con una frecuencia de al menos entre una y cuatro veces por semana suponen el 11,5 por ciento del colectivo. Entre esos jóvenes se encuentran más de seis mil adolescentes de 14 y de 15 años.

No obstante, no es la única ocupación que tienen en las redes. Si hace unos meses un estudio de la Universidade de Santiago revelaba que el 48% de los menores comienzan a ver pornografía en la red con solo 12 años, el ESTUDES permite constatar que es un comportamiento bastante extendido, sobre todo entre los varones. En concreto, un 30,8% de los estudiantes encuestados reconoce que visita semanalmente páginas de adultos en internet –que pueden incluir también contenidos violentos, no solamente pornográficos–. En números absolutos eso se traduciría en unos 35.000 jóvenes, en su mayoría menores de edad. De hecho, más de 5.600 de esos consumidores habituales –semanales– de páginas para adultos son chavales de 14 años.

La diferencia por géneros es muy marcada, según recoge el informe que difunde el Sergas sobre el ESTUDES. Entre los chicos el porcentaje se dispara hasta el 53,3 por ciento –más de la mitad de todos los adolescentes consultados–, mientras que en sus compañeras de pupitre se desploma hasta un 8,4 por ciento el porcentaje de usuarios semanales.

En un contexto de horas de conexión a internet, se resiente la actividad física. Sin embargo, los jóvenes tienen tiempo para todo y, a tenor de lo que cuentan, solo uno de cada diez no realiza ningún tipo de ejercicio físico o deporte. Al contrario, siete de cada diez realizan algún tipo de práctica deportiva al menos una vez por semana, sobre todo los chicos, que les sacan a las chicas quince puntos de ventaja en movimiento. No obstante, esa apuesta por la actividad va a menos conforme crecen, advierte el estudio.

Si uno de cada diez admite no moverse nunca más de lo necesario, son el triple quienes confiesan que no cogen nunca un libro que no sea un manual del instituto. Según el ESTUDES, hasta un 37 por ciento de adolescentes gallegos proclama que nunca lee libros por entretenimiento y un 20% más afirma que, como mucho, coge un libro de uno a tres días al año. El mismo peso, uno de cada cinco, tienen quienes leen cada semana, y en este indicador ganan ellas por casi los mismos puntos que perdían cuando se comparaba su afición a hacer ejercicio y deporte.

Por el contrario, quienes afirman que no salen nunca con sus amigos por las tardes para pasar el rato son una minoría, no llegan al 5 por ciento. Son más quienes aseguran que no salen nunca de fiesta por la noche –cuatro de cada diez–, un porcentaje bastante similar al casi 37 por ciento que asegura carecer de aficiones del tipo tocar un instrumento, cantar, pintar, escribir... Otra vez son las chicas las que apuestan por este tipo de alternativa de ocio: un 43,6% frente a un 35 entre ellos.