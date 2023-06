Militante socialista “de toda la vida”, Pedro Blanco llega a la Delegación del Gobierno con la intención de “dejarse la piel” en el cargo. Hombre de Formoso, no suelta prenda sobre su favorito para las primarias del PSdeG de las que saldrá, asegura, el próximo presidente de la Xunta.

–Llega a la Delegación del Gobierno a las puertas de las elecciones generales. Las encuestas dicen que puede ganar Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué expectativas tiene? Porque puede acabar siendo el delegado del Gobierno que estuvo menos tiempo en el cargo...

–O puede ser, y estoy convencido de ello, que sea el delegado del Gobierno que más tiempo esté en el cargo. Creo que parte de las encuestas no responden a la realidad. Estoy convencido de que la ciudadanía será capaz de ver lo que se hizo, lo que se está haciendo y lo que se va a hacer y, sobre todo, que compararán su situación en 2023 con la que tenían en 2013, con una reforma laboral recién aprobada, innumerables expedientes de regulación de empleo, empresas cerrando, etc...

–¿Es consciente de que da la sensación de que le nombran para que su antecesor en el cargo, José Ramón Gómez Besteiro, pueda promocionarse como candidato a la Xunta en caso de que Sánchez pierda las elecciones?

–Este no es un sitio donde se sacan y se meten cartas. Es un puesto de gran responsabilidad, la máxima representación del Gobierno de España en Galicia. Tanto José Ramón (Gómez Besteiro) como las personas que desempeñaron el cargo antes están para lo que diga el partido. Y lo que quiere el partido es elaborar las mejores listas para ganar las elecciones. José Ramón va a encabezar la lista por Lugo y estoy convencido de que tendrá unos resultados excepcionales. Y, al mismo tiempo, yo estaré en la Delegación del Gobierno para hacer este trabajo lo mejor que pueda.

–Como delegado del Gobierno, Besteiro tuvo un perfil muy político. Su antecesor José Miñones, también, pero no siempre ha sido así. A priori, usted tiene un perfil más técnico. ¿Nos va a sorprender en ese sentido?

–No me gustan los clichés. Soy un afiliado del PSOE que llevo 35 años defendiendo los derechos de los trabajadores y luchando por sus derechos sociales y ese bagaje vendrá conmigo a la Delegación del Gobierno. Y explicaremos lo que se ha hecho a lo largo de la legislatura.

–¿Cree que es posible el entendimiento con la Xunta?

–Hablamos esta mañana por teléfono y coincidiremos la semana que viene en un acto. Entendimiento tiene que haber. Sí o sí. Y también lealtad institucional. Aunque, lógicamente, también tienen que existir diferencias, porque los modelos del PSOE y el PP son absolutamente distintos. Para el Partido Socialista, lo primero es proteger a la clase media y a los trabajadores, mientras que el Partido Popular prioriza eliminar el impuesto a las grandes fortunas o el de patrimonio.

–La Ley del Litoral es uno de esos asuntos en los que hay fricción entre Xunta y Gobierno central. El PSdeG había dicho que presentaría enmiendas, pero finalmente no lo hará. ¿Es cosa de Madrid?

–Es un tema que hay que tratar sosegadamente y hay que otorgarle seguridad jurídica a las partes. No se puede abordar sin los informes precisos ni el recorrido necesario, porque estaríamos arriesgándonos a que cualquier particular, asociación de vecinos o colectivo ecologista plantee una demanda ante los tribunales y estos, un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Hay que decir que todas las empresas que todas las empresas que solicitaron la prórroga de la concesión la obtuvieron. Lo que está claro es que no tiene sentido hacer una ley por la vía de urgencia como si estuviéramos en estado de alarma. El procedimiento fue absolutamente chapucero y lo que se busca es hacer ruido.

–La fábrica de Stellantis va a tener también el Perte que pide?

–A lo largo de este mes tendremos un Perte nuevo para el sector de la automoción.

–Otro proyecto que no avanza es el del Corredor Atlántico. ¿Cuándo se va a presentar el plan director?

–Se está trabajando en ese plan y está previsto que se presente en octubre. Es un proyecto fundamental, que supone una inversión de 4.000 millones de euros. La intención es que se pueda finalizar al mismo tiempo que el Corredor del Mediterráneo.

–Sobre el traspaso de la AP-9. Rueda dice que se conseguirá si gana Feijóo. ¿Puede decir lo mismo usted si vuelve a gobernar el PSOE?

–Parece que el PP nunca gobernó. Con independencia de que se traspase o no, fue el PSOE el que puso en marcha las bonificaciones de las que se están beneficiando uno de cada dos usuarios. Nosotros hablamos con hechos, no con titulares.

–¿Qué le parece que desde el PP se insista en que el Gobierno central trata mal a Galicia?

–El Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha invertido en Galicia, no solo en los presupuestos generales, sino también en partidas específicas excepcionales. Pero, además, desbloqueó competencias que llevaban mucho tiempo paralizadas. Las cifras demuestran que está tratando a Galicia con absoluto cariño y quiere darle un trato preferente porque estuvo muchos años abandonada.

–Salvo sorpresas, habrá que esperar a septiembre para saber quién será el aspirante socialista a la Xunta. ¿Quién sería para usted el mejor candidato?

–El mejor candidato será la persona que decidan las bases. En las primarias participaremos todos los afiliados y cada uno votará libremente. Ahora no hay candidatos...

–No hay todavía, pero parece que el que tiene más posibilidades es José Ramón Gómez Besteiro. ¿Sería un buen candidato?

–Como soy muy gallego, de lo que puede ser procuro no hablar. Cualquiera de los candidatos que llevamos en las listas, cualquiera de los que están en la Ejecutiva del partido, comenzando por el secretario general, Valentín González Formoso, también el propio Gómez Besteiro... cualquiera sería un buen candidato. Tenemos banquillo de sobra. Estoy convencido de que elegiremos bien y de que habrá un gobierno progresista en Galicia que estará liderado por el PSdeG.