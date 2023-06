Biodiversidad gallega bajo amenaza

La última vez que la Xunta actualizó con una planta o un animal en el catálogo gallego de especies amenazadas fue hace nueve años, cuatro años después de que la Universidade de Santiago solicitase su protección. La desafortunada, por lo que implica pasar a ese listado y además hacerlo con la etiqueta de “especie en peligro de extinción”, fue la Cheilanthes guanchica C. Bolle, un tipo de helecho. La orden del Diario Oficial de Galicia que da fe de su inclusión se refiere a él como un ejemplo más de “rarezas biogeográficas” que alberga la comunidad, aunque en su caso no de forma abundante: se hablaba de 160 ejemplares en unos 4.800 metros cuadrados en el límite sur del concello lucense de Sober.

Además del Catálogo galego de especies ameazadas, que tuvo otra única actualización previa en 2011 desde su creación en 2007, también advierte de las amenazas para la biodiversidad en Galicia la Lista Roja de Especies Amenazadas, un inventario realizado por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) considerado por sus promotores como el “más completo sobre el riesgo de extinción global de especies animales, hongos y plantas”.

En esa enumeración el estado de salud de la biodiversidad gallega se sitúa en la séptima posición en la tabla autonómica. En total aparecen recogidas 71 especies, una cantidad tres veces inferior a la de Canarias, la líder de esa negra clasificación, pero una referencia que casi quintuplica las referencias de Murcia, que cierra el ranking. No obstante, si se consideran los animales y plantas que se consideran en “peligro crítico”, Galicia avanza hasta la sexta posición, al contar con 22 referencias entre las que se encuentran más amenazadas.

Una de cada diez especies que están en mayor riesgo de desaparecer en todo el Estado se encuentra en Galicia. De hecho, la comunidad aparece en el informe “Estado de la biodiversidad en España 2023”, realizado por la UICN y el Centro de Supervivencia de Especies de la Macaronesia, citada también en el capítulo que recopila los “puntos calientes de biodiversidad amanezada”, enclaves o áreas donde coexisten varias especies en peligro de forma simultánea. De Galicia se alude a la reserva de biosfera transfronteiriza Gerês-Xurés “y alrededores” en el informe general y en el autonómico se menciona además el Parque Natural Monte de Aloia.

Los puntos más débiles

Los peces cartilaginosos son los puntos más vulnerables, cuantitativamente hablando, de esa cadena. Ciertos tipos de rayas y tiburones, como el cazón, lideran la lista de especies en peligro y las englobadas en situación crítica. El catálogo de especies en más en apuros se completa con los peces óseos y las aves, seguidos por plantas, molucos y mamíferos.

El estudio advierte asimismo cómo más de la mitad de áreas designadas como “claves” para la biodiversidad por la UICN no se encuentran protegidas en Galicia, que destaca por el menor porcentaje de superficie salvaguardado del Estado, un 12%. En particular, el informe apunta la relevancia de Corrubedo, Terra Chá o A Limia, pero no las ve demasiado protegidas. Además, Algunas especies que se hallan en peligro crítico se distribuyen en territorios no preservados ni designados áreas clave. Ponen de ejemplo la Alzionella galaica, en la Lista Roja, pero no en el catálogo gallego.

El análisis avisa de cuántos de esos taxones en peligro señalados en la Lista Roja tienen en cuenta los gobiernos para su protección y advierte de los que “requieren de mayor atención antes de que su estado sea irreversible”. Los dos inventarios no siempre coinciden y así ocurre en Galicia. Aunque el publicado en la web de la Consellería do Medio Ambiente es extenso –contiene 201 nombres, con 76 “en peligro de extinción”– no aparecen en él muchos peces y artrópodos que sí lo hacen en la Lista Roja, como el cerdo marino, la lamprehuela, el coral jaune, la tortuga verde, el aberrojo inesperado, el rorcual norteño, el zarapito fino o la Alzionella galaica.