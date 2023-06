Carmen Santos Queiruga, que fue secretaria general de Podemos en Galicia entre 2016 y 2018 y diputada en el Parlamento gallego, apoyará al BNG en las elecciones generales del 23 de Julio y votará por los de Ana Pontón. Santos, que ya desde su época de Podemos se declaraba nacionalista, pero no independentista, defiende que Galicia “necesita voz propia a través del BNG”.

Santos justifica su respaldo al BNG porque son “serios y responsables para no dejar gobernar a la derecha reaccionaria en ningún caso con su voto” y “tampoco son las mascotas de ningún gobierno socialista cuando no cumplen”.

También critica a Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz, por su veto a Irene Montero: “Hay perfiles que restan votos sea Irene o sea Pepito, lo sabemos independientemente de lo injusto que sea, pero “humillar” a quien te apoyó no me parece correcto, este aplastamiento total a Podemos creo que no beneficia a nadie salvo a la derecha”. “No hay unidad real entre quienes no existe ningún tipo de lealtad. La convivencia política así es imposible”, zanja.

No es la primera voz de la antigua izquierda rupturista que se alinea con un BNG que ya incorporó a Alexandra Fernández, exdiputada en el Congreso de En Marea. El histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras también pide votar al nacionalismo el 23-J.