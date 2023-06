La brecha salarial de género de la UVigo casi triplica la de Santiago y supera el dato estatal

Las mujeres no solo afrontan techos de cristal que coartan sus anhelos laborales, sino que para hacer realidad sus aspiraciones deben caminar sobre suelos pegadizos y atravesar laberintos de cristal donde tienen que ir sorteando obstáculos. La universidad no es una excepción. En la academia, cuanta más producción científica, más sexenios y, cuantos más sexenios, mayor competitividad por parte del PDI (personal docente investigador) y, de rebote, mayores salarios debidos a complementos asociados a proyectos de investigación, por ejemplo. En cambio, las mujeres ven ralentizada esa carrera académica por la crianza o los cuidados y eso repercute también en el sueldo. Un estudio presentado ayer por el Gobierno central sitúa la diferencia entre las retribuciones brutas anuales medias de mujeres y hombres expresada en porcentajes en un 12,7% en las universidades públicas españolas. El dato es superior en la Universidad de Vigo, donde alcanza el 15,7 por ciento en el salario total, una cifra que más que duplica la de Universidade de Santiago (USC), de un 5,8 por ciento, o la de A Coruña (UDC), de un 7,3%.

Así figura en el informe “Brecha salarial de género en las universidades públicas españolas”, presentado ayer por Ministerio de Universidades, ANECA y CRUE Igualdad, que supone extender un primer estudio piloto para conocer la brecha salarial existente en el sistema universitario, sus características y sus causas para poder diseñar medidas que puedan tomar las universidades para reducirla, hasta su eliminación, todas las universidades públicas, incluidas las tres gallegas.

Complementos, los responsables

Según los datos recabados en 48 instituciones de enseñanza superior, la brecha salarial global del sistema universitario público español alcanza un valor medio de un 12,7% y su grueso procede “fundamentalmente” de los complementos salariales, donde la disparidad llega al 19,1%; en cambio es “más reducida” en el salario base (1,8%). Universidades explica en un comunicado que los complementos constituyen la forma mediante la que se retribuyen los méritos investigadores y de participación en proyectos o actividades de investigación, formación o gestión y proclama que “suponen el mecanismo a través del cual se configura la discriminación salarial entre hombres y mujeres, conforme el estudio realizado por las investigadoras de la Universidad del País Vasco y la Universidad pública de Navarra Mari Luz de la Cal Barredo, Aitziber Etxezarreta Etxarri y Arkaitz Galbete Jiménez.

En el caso de la UVigo, la diferencia en el salario base es de las más bajas, un 0,4% (inferior a la media global), pero en los complementos se dispara hasta el 21,5%, frente a un 9,9% en la USC y un 10,8% en la UDC.

A más conforme avanza la carrera

El informe revela cómo al inicio de la carrera del personal docente e investigador no se detectan “apenas” diferencias en el salario. Esas disparidades llegan después, a medida que “avanza la carrera profesional”. En particular, señala Universidades, es entre los 30 y lo 39 años cuando esa brecha “tiende” al máximo. Esta franja de edad no solo coincide con la de “mayor acceso a la carrera docente”, sino también con el tiempo en que tanto hombres como mujeres suelen iniciar proyectos familiares. “Pero son las segundas las que ven su carrera y su sueldo afectados por ello”, avisa el departamento dirigido por Joan Subirats Al final, las desigualdades se acumulan y la promoción a figuras contractuales más altas y el acceso a cargos de gestión “más difícil” para ellas, inciden las autoras.

De hecho, una investigación sobre cómo incidió la pandemia en la producción científica en la que participó la UVigo ya puso de manifiesto que son ellas las que compatibilizaron trabajos reproductivos y de cuidados con los trabajos académicos y producción científica, mientras que en los varones esta última aumentó “exponencialmente y eso “tiene repercusiones”. Lo explica Águeda Gómez, directora da Unidade de Igualdade de la UVigo, quien proclama el “compromiso firme” de la institución al respecto. Por ejemplo, acaban de iniciar una acción positiva para descargar a sus PDI de toda la docencia en su primer año de maternidad para que dediquen su tiempo a investigar y “compensar esa ralentización que se da en la producción científica, que se traduce en sexenios y en salarios y en más proyectos de investigación y al final en competitividad”. “Porque los sexenios” –complementos ligados a la progresión en la carrera académica–, señala, “se paralizan justo en edades que coinciden con la maternidad y la crianza porque la senda de cuidados pervive”.

Aunque Águeda Gómez advierte que habría que hacer un estudio muy pormenorizado para saber por qué esa brecha es superior en la UVigo entre los campus gallegos, apunta como posibles explicaciones el tener más PDI masculino que femenino o a la brecha de remuneración por participación en proyectos de investigación –sobre todo vinculados a Ingeniería Industrial, de grandes cifras y muy masculinizados– y a la de formación vinculada a empresas. “Hay que estudiar los datos para corregirlos y la voluntad del equipo rectoral para ponerle remedio es total”, sostiene.