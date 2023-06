“Las entidades bancarias son reticentes a financiar promociones de pisos públicos”

–¿Por qué no se construye más vivienda protegida? ¿A los promotores no les interesa?

–No. Es muy difícil comercializarlas. Y no hay respaldo a este tipo de operaciones. Las entidades bancarias son reticentes a financiar estas promociones porque está, por un lado, el riesgo del cliente, que no es premium, y además la vivienda no va a aumentar de valor con el tiempo porque tienen que venderse siempre a un precio tasado. Hay que cambiar el modelo. Además se perdió la oportunidad de construir más vivienda cuando se desarrolló suelo y se cedió un 15 por ciento a los ayuntamientos para vivienda protegida.

–¿Por qué se perdió la oportunidad? ¿Qué pasó?

– Hasta hace quince años cuando hacías un desarrollo urbanístico el 15 por ciento del suelo lucrativo se lo cedías a los ayuntamientos, pero los concellos lo volvían a vender y no lo aprovechaban para construir vivienda protegida.

–¿Y qué se puede hacer para incentivar la construcción de más vivienda pública?

–Los ayuntamientos y la Xunta pueden promover directamente la construcción de vivienda pública. Yo creo que hay que focalizar las ayudas en el cliente. La Ley de Vivienda, esa obsesión de actuar contra la propiedad, es un absurdo. Tienes que apostar por ayudas directas al comprador de la vivienda, por ejemplo, con la concesión de avales, con subvenciones al tipo de interés... Éstas serían buenas medidas para el comprador. E insisto en que la vivienda protegida hay que trabajarla desde la administración, pero más seriamente.