Las “carreras” más duras de FP

Estos días se celebra la selectividad y los candidatos a hacerse con una plaza en los campus afinan sus conocimientos para dar lo mejor de sí mismos y acceder a la vacante deseada. No obstante, si muchos superan el reto el acceder a la carrera que desean, no siempre resulta fácil sacarla adelante. Galicia, de hecho, está por encima de la media estatal en créditos matriculados en segunda o sucesivas matrículas, lo que implica que los alumnos se inscriben en una asignatura, pero tienen que reincidir en ella al no lograr superarla en el primer intento. En algunas carreras ese fenómeno es más frecuente: las vinculadas a ingeniería, construcción, economía e informática concentran mayores porcentajes de créditos matriculados más de una vez. Pero no solo ocurre así en los campus. También en FP hay familias que se resisten más o en las que los estudiantes rinden menos y otras donde sucede lo contrario.

