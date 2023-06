La orden que regula las ayudas a las escuelas infantiles privadas y a las de iniciativa social para que el próximo curso se acojan al sistema de gratuidad –que permite a las familias no tener que pagar por la atención educativa de niños entre cero y tres años– actualiza este año los precios. El DOG indica que esta cobertura se subvenciona hasta un máximo de 329 euros al mes por plaza a jornada completa lo que representa una subida del tope de 306 euros por niño que tenían este año. Asimismo, se fija que “en los supuestos en que las ayudas no alcancen el 100 % del coste de la atención educativa, será a cargo de las entidades beneficiarias”. No es la única modificación. La Xunta advierte que para acogerse a la gratuidad no podrán cobrar a las familias “por conceptos diferentes” a los ya establecidos en la tarifa de precios de los cursos anteriores, excepto que se ofrezcan nuevos servicios de contratación voluntaria. Asimismo, se fija que las escuelas privadas podrán cobrar hasta 100 euros como reserva de plaza. “Una vez constatada la asistencia, el pago será compensado con otros servicios distintos de la atención educativa”, indica.