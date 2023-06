Los audios y whatsaps de José Luis Baltar, hermano del presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, en los que habla de supuestos pagos de empresas y presunta financiación ilegal del PP, son solo “humo” y “chuminadas para perder el tiempo”, según el portavoz del PP en la corporación provincial, Plácido Álvarez, por lo que la Diputación está estudiando iniciar acciones legales, aunque no aclaró si será contra Público, el medio que difundió el día antes de las elecciones las conversaciones sobre las presuntas mordidas.

El PP desechaba así cualquier tipo de “ilegalidad” en los contratos a empresas y cobro, a cambio, de supuestas comisiones durante el pleno extraordinario convocado ayer en la Diputación, a petición del PSOE, para aclarar si hay una posible “trama familiar” de los Baltar para “esquilmar la provincia” con prácticas “ corruptas, caciquiles y mafiosas”.

Un pleno en el que Manuel Baltar guardó un total mutismo, incluso cuando el portavoz socialista Rafa Villarino, le preguntó directamente: “¿La voz de los audios es la de su hermano, José Luis Baltar?” El presidente solo abrió la boca para anunciar el turno de intervención o réplica de cada grupo.

Mientras, Villarino aportaba datos de supuestos contratos de forma continuada a 5 empresas, de facturas en las que una concesionario de vehículos aparece como el que hizo una obra para la Diputación, o precios a su criterio desmedidos por servicios que podrían esconder supuestas mordidas, como los casi 12.000 euros por pintar una puerta. También reprodujo los audios en los que el hermano de Baltar supuestamente daba datos de las presuntas operaciones fraudulentas con referencias al presidente. Y ante ello, el portavoz del Gobierno provincial trataba echar balones fuera.

Llamó la atención que, en un pleno en el que se trataba de aclarar la existencia –o no– de una trama, no estuvieran presentes los dos diputados de Democracia Ourensana, entre ellos su propio presidente el también alcalde en funciones Gonzalo Pérez Jácome y Armando Ojea, en unos momentos críticos en los que se han abierto negociaciones “multibanda” entre los partidos, para conseguir la gobernabilidad en Concello y Diputación, y en el que DO, con sus tres diputados conseguidos, podría ser el baluarte de la supervivencia de Baltar en la corporación provincial, que está a un diputado de la mayoría, si el presidente optar por salvarse y rompe su promesa de no volver a pactar con Jácome.

El BNG se mostró menos contundente que los socialistas, eludiendo entrar en el contenido de los audios porque, a su juicio, lo importante es “pasar página e impulsar un cambio en la Diputación”. Su portavoz, Bernardo Álvarez, aprovechó para ironizar sobre la falta de apoyo que recibe de Baltar de la dirección del PPdeG para aspirar a presidir la corporación provincial. “Ahora es solo un concejal de Esgos”, dijo, parafraseando al presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, que el jueves evitó respaldar a Baltar como candidato a la Diputación y del que dijo que de momento es un edil de Esgos.

Lo mismo hizo ayer, al igual que la secretaria general del PPdeG, Paula Prado. De su boca no sale una palabra de apoyo a las aspiraciones de Baltar, que siempre acude a las campañas municipales presentándose como el candidato a la presidencia del Diputación.

Tanto Rueda como Prado optaron por posponer la decisión hasta después del 17 de junio, fecha en la que eligen a los alcaldes. “Ahora estamos en la conformación de gobiernos en las ciudades. Esa es nuestra prioridad. La conformación de gobiernos provinciales vendrá en un proceso posterior y en ese momento hablaremos”, dijo Prado.

Un chófer pasó como gastos comidas del titular de la Diputación

El antiguo chófer de Manuel Baltar en la Diputación de Ourense pasó como gastos a la institución 3.800 euros en comidas, regalos, dulces, reparación de teléfonos móviles o flores, entre otras, realizados por el presidente de la institución, según reveló ayer el diario Público. Se trata de Raúl Domarco Piñeiro, que el pasado diciembre se jubiló de su puesto y que señaló como culpables de dos multas por exceso de velocidad a su mujer e hija impuestas a un vehículo del parque móvil de la diputación. En la liquidación de gastos ante la intervención, figura, según Público, algo más de 3.800 euros en facturas consignadas como gastos menores mediante anticipos de caja durante ese ejercicio de 2021. De esa cifra, cuatro facturas corresponden al coste de la ITV y 342 a tiques de aparcamiento. El resto se divide en otras facturas ajenas a la propia actividad del chófer y figuran consignadas como “gastos de protocolo” o atribuidos a la “Presidencia” o al “presidente” del organismo. Los albaranes correspondientes a comidas suman 780 euros en cuatro restaurantes: tres en Ourense y uno en Asturias. También figuran 184,75 euros en pizzerías, otros restaurantes, bares, panaderías y confiterías y 59,55 en un asador de pollos justificados como “gastos protocolo”, “protocolo presidencia”, o similares “varios protocolo presidencia” y “cafés presidencia”. También constan varias bicas e incluso cojines.