El miedo a volar es algo irracional. Nadie nace con aerofobia. Pero a quien no la padece, puede resultarle extraña. Incluso inexplicable. Todo lo contrario le ocurre a aquellas personas que cargan ella y que saben muy bien lo que experimentan. Y no son pocas. Lo sufren mental y físicamente. El mero hecho de pensar que deben subirse a un avión le llega a paralizar. La ansiedad se dispara. Tiemblan, sudan y, si pueden, evitan volar. Pero no todos pueden librarse, ya sea por trabajo, visitas a familaires u otros motivos. Para estos, cada viaje a más de 10.000 metros de de altura se convierte en un suplicio. Para los otros, a los que el pánico les corta las alas por completo, en una limitación en su vida. Pero no están solos. Se calcula que en torno al 25% de la población tiene miedo a volar.

Como cualquier otro miedo, la aerofobia tiene solución. Y la aerolínea Binter, que ha cumplido este año su quinto aniversario conectando Vigo con Canarias, ha decidido traer a Galicia su exitoso curso 'Volar sin Miedo' que desarrollan periódicamente en el arhipiélago. "Un canario que no vuela, es un canario enjaulado", ejemplificó recientemente Luis Bernal, instructor del curso de la aerolínea canaria, durante unas jornadas técnicas organizadas por la compañía. Binter capta 20.000 turistas al año hacia Vigo en sus vuelos de Las Palmas y Tenerife Junto a Bernal, dos psicólogas, Marisol Jiménez y María Ascensión Vázquez, abordan de forma colectiva e individualizada los problemas que despiertan el miedo a volar en cada participante. Estiman que en torno al 80% de aquellas personas que lo realizan lo superan. Y además, en muy poco tiempo: dos días de sesiones y dos vuelos con acompañamiento. Fechas en Galicia Binter ha programado en Galicia sus jornadas de 'Volar sin Miedo' para mediados de junio. El viernes 16 y sábado 18 serán las sesiones psicológicas y técnicas en A Coruña (puedes consultar el programa en el documento bajo estas líneas). Luego, con carácter opcional, los asistentes (hay 12 plazas) podrán realizar dos vuelos con acompañamiento y apoyo psicológico de Vigo a Gran Canaria y viceversa el domingo 18 y lunes 19 de junio. La inscripción ya está abierta (puedes consultar toda la información en este enlace) y el curso tiene un coste de 450 euros sin vuelos; y de 600 con viaje de ida y vuelta a Canarias incluido.