Las diferencias en la renta per cápita de las ciudades gallegas

No solo hay una brecha entre el rural y el urbano en términos de riqueza, sino que entre las propias ciudades existen diferencias. No es lo mismo residir en Santiago, A Coruña o Vigo que en Ourense y Lugo en términos de renta per cápita. Si los ingresos medios por habitante en la capital gallega alcanzan los 14.648 euros, los lucenses se quedan en 12.992 euros. Son 1.656 euros menos, una distancia que además se ha agrandado en un periodo de cinco años en casi un 11 por ciento.

En 2015 era la ciudad de A Coruña la que encabezaba el ranking gallego de urbes con mayor renta per cápita con 12.803 euros y a la cola estaba Pontevedra con 11.308. La brecha se situaba entonces en 1.405 euros por habitante al año. Según los datos de Indicadores Urbanos, que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 –último año disponible– fue Santiago quien se alzó al podio de la más rica con 14.648 euros anuales per cápita mientras que Lugo cayó al final del ranking con 12.992 euros. La brecha creció así en cinco años en 161 euros más hasta situarse en 1.656 euros de diferencia entre un santiagués y un lucense. A Coruña es la segunda ciudad gallega con mayor renta por habitante, según los datos del INE, con 14.590 euros. Tanto la capital herculina como Santiago se sitúan en los primeros veinte puestos del ranking de 126 ciudades españolas como las más ricas. La primera ocupa el puesto 19 y la segunda, el 18. Cerca de la mitad de la tabla nacional –en el número 53– se sitúa Vigo, que con 13.163 euros al año es la tercera ciudad gallega con mayor renta por habitante. Ferrol ocupa el puesto 55 a nivel nacional con unos ingresos medios de 13.115 euros y Pontevedra se sitúa como el número 57 del ranking con 13.047 euros. Las dos ciudades gallegas con menos renta per cápita son Ourense (13.036 euros al año), que cae al puesto 58 de la tabla nacional, y a la cola está Lugo, con 12.992 euros anuales, ocupando el número 61 del listado de 126 ciudades españolas. Demografía En la comparativa de indicadores urbanos las ciudades gallegas caen a la parte final del ranking en el análisis demográfico. En concreto, la ciudad de Ferrol es la urbe española con menos proporción de niños de 0 a 14 años y también la que tiene un mayor porcentaje de mayores. Un tercio de los ferrolanos tiene más de 65 años. Ourense ocupa el décimo puesto como la ciudad más envejecida, con un 26,4 por ciento de población mayor. La décimo tercera es A Coruña (25,4 por ciento) y a continuación en el número 21 está Vigo (23,67 por ciento). Vigo es la urbe gallega donde más creció la renta por habitante en pandemia: 230 euros También Santiago y Lugo. están entre las 25 urbes de España con mayor porcentaje de jubilados. Mientras, Pontevedra es la ciudad gallega con menor proporción de mayores (22 por ciento) lo que la hace caer al puesto 34 a nivel nacional en cuanto a envejecimiento. Y mientras cada vez más gallegos peinan canas, la natalidad es de las más bajas de España. Ferrol es la tercera ciudad española con la tasa de natalidad más baja. Además Vigo, Lugo y Pontevedra se sitúan en los quince últimos puestos del ranking con menor número de hijos por mujer (solo uno). Actividad Las cifras de envejecimiento explican que Ferrol y Ourense se sitúen a la cola de España como las ciudades con menor tasa de actividad –porcentaje de población ocupada o que busca empleo sobre el total de mayores de 16 años–. En la ciudad ferrolana los activos son solo el 50 por ciento, porcentaje que la sitúa como la urbe con la tasa de actividad más baja de España. Un poco mejor, en el puesto número 13 por la cola, está Ourense con un 52,4 por ciento. Vigo, A Coruña y Pontevedra están también entre las 25 ciudades de España con menor tasa de actividad. Santiago ocupa el puesto 29 por la cola y la mejor situada es Lugo que se acerca a la mitad de la tabla nacional con un 57 por ciento de activos. Vigo envejece: mínimo histórico de recién nacidos y la población anciana bate récords También vinculado a la demografía, el INE analiza en sus indicadores urbanos el tamaño y la composición de los hogares. Ferrol y Ourense están entre las diez urbes españolas con los núcleos familiares más pequeños. Dentro de Galicia, los de mayor tamaño son los de Vigo (2,53 miembros), lo que la sitúa cerca de la mitad de la tabla a nivel nacional. En todo caso, al menos un tercio de todos los núcleos familiares de las ciudades gallegas son unipersonales. De hecho, en Ferrol, con el 36,2 por ciento, ocupa el quinto puesto como la urbe de España con más hogares formados por una sola persona. Ourense ocupa el decimoquinto puesto con un 33 por ciento. Vigo es la ciudad gallega con menos núcleos unipersonales pues solo representan el 27,8 por ciento del total. Y en el ranking de población con estudios superiores se cuela Santiago en el quinto puesto a nivel nacional, con casi seis de cada diez compostelanos con titulaciones universitarias. A Coruña ocupa el decimoquinto puesto.