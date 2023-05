Independientes sí, pero a por todas en las locales del 28M

Nadar a contracorriente nunca fue fácil, pero para los candidatos a las alcaldías de Galicia por las listas independientes, es la única opción para que haya un cambio en sus municipios. Porque pertenecer a una agrupación independiente cuenta con los hándicaps de: tener menos dinero que un partido grande, un equipo normalmente menos profesionalizado en esto de la política y el recelo que siempre causa el nuevo entre sus vecinos. Sin embargo, muchas personas se lanzan a encabezar las listas de partidos emergentes de sus localidades con tesón. Es el caso de Salceda, Arbo o Meaño, donde tres alcaldables luchan por el bastón de mando entre alguna que otra polémica que aderece las elecciones y muchas ganas.

“Aquí las elecciones van a ser caóticas”, reconoce José Manuel Aspérez, candidato a la alcaldía por Agrupación de Electores Veciñal Meaño Independiente (MI). Solo el nombre de la formación política ya lleva a equívoco. La causa: la existencia de otro grupo (también independiente) llamado Veciños de Meaño, candidatura liderada por el actual alcalde, Carlos Viétez. Ese último llegó al sillón de la alcaldía en las elecciones de 2019 bajo los colores del PP, partido que le invitó a salir y por lo que creó “de manera artificial” una nueva agrupación, según explica Aspérez. La Corporación local cuenta ahora mismo con más personas no adscritas que miembros de otros grupos (PSOE y Veciñal Meaño Independiente).

“En un pueblo, el alcalde no puede cobrar 40.000 euros como si todo lo hiciera solo” José Manuel ASpérez - Candidato a la alcaldía de Meaño

“Aquí se funciona con un modelo que parece venir de otra época. Todo se da por hecho. Era necesario buscar unas siglas no escritas con las que identificarse. Sin controversias, se trata de buscar un plan en positivo”, relata José Manuel Aspérez. El candidato, que creó la agrupación junto a otros vecinos en solo un mes en 2015, explica que “es muy difícil pertenecer a un partido nuevo” y que todo empieza en la propia campaña electoral porque “no hay casi dinero”. Pero añade que “hay cosas muy gratificantes” como la mezcla de colores bajo el paraguas de su grupo, ya que acogen a antiguos militantes del PP, PSOE y BNG, cuyo interés común es el futuro de su pueblo.

Al hablar del resultado del 28 de mayo, Aspérez es cauto y dice que “no va a haber mayorías absolutas”, pero que aspiran al gobierno de la mano de quien “quiera asumir nuestro programa”. Deja la puerta abierta a ‘casi’ todos. Asegura que se presenta con toda la ilusión de ser alcalde. Y cuando se le plantea qué piensa de los sueldos municipales es contundente. “En un pueblo pequeño como este el alcalde no puede cobrar más de 40.000 euros como si todo lo hiciera él. Cuando yo sea regidor cambiaré eso”, afirma.

Si la vida política de Dolores (Loli) Castiñeira fuera un guión de película su título sería: alcaldesa por sorpresa. Y es que esta candidata independiente por Movemento Salceda (MS) ya sabe lo que se siente cuando las cosas se ven desde el otro lado de la mesa de la alcaldía, desde el que se manda.

“Es difícil llegar a otras administraciones, no hay peso suficiente para conseguir fondos para proyectos ” Dolores Castiñeira - Candidata a la alcaldía de Salceda (MS)

Ocurrió tras las elecciones de 2019, cuyos resultaron dejaron una coalición MS (4 ediles) y PSOE (3 ediles) que Loli califica de “legislatura singular”. Se refiere a la alternancia en el sillón de la Alcaldía de las dos mujeres que hoy lideran ambas formaciones. Dos años estuvo Loli al frente entre 2019 y 2020, después de sustituir al compañero de partido destinado a cubrir la alcaldía, un tiempo que valora como una “experiencia maravillosa”. Y por la que ahora encabeza por primera vez la lista de su partido cuyo proyecto local es de izquierdas y de base nacionalista (es antigua militante del BNG) pero como ella misma define con un “planteamiento trasversal” y un trabajo hecho “con cabeza y corazón”, donde caben todos.

Entre sus principales ventajas cuenta su experiencia y lo que pudo conseguir en el gobierno como: el gabinete de psicología con servicio gratuito para los vecinos. Creado por un comité sanitario tras la pandemia, para Castiñeira es uno de sus mayores orgullos porque “es único”. Sin embargo, reconoce que como independientes se enfrentan a grandes retos. Y localiza estos más allá de los límites locales. “Es difícil llegar a otras administraciones. No tenemos peso suficiente. Es algo que se ve cuando intentamos conseguir fondos para proyectos locales, por ejemplo”, explica esta mujer que con una sonrisa asegura que el Concello le apasiona de verdad. Y se emociona al recordar como en público les dijo a sus convecinos que podía cambiar sus vidas (mientras miraba a sus padres presentes).

De escolta al Concello

La realidad de cada municipio es la de sus gentes. Y en Arbo hay un candidato que cambió su rumbo para entrar en la vida política de su municipio de nacimiento. Se trata de Baltasar Vallejo, ex escolta destinado en el País Vasco y hoy líder de la Agrupación de Electores por Arbo (Agrelar).

“La gente sabe muy bien lo que necesita, no es necesario que los políticos la tutelen” Baltasar Vallejo - Candidato a la alcaldía de Arbo (AGRELAR)

Su primera incursión en unas elecciones fue en 2015, donde obtuvo un “resultado muy positivo” que ahora le impulsa a luchar por la alcaldía. “Nuestra ideología es común, la defensa de la calle”, afirma. Dice que no le resulta difícil ser independiente porque tiene “las cosas claras”. Pero sabe que paga “un peaje” por recuperar el pueblo que conoció de niño y que pasa por no seguir la corriente. Aun así, va “a por todas” en defensa del capital humano del pueblo. Y sostiene que la gente sabe bien lo que necesita y que los políticos no deben tutelar.