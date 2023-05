Aislamiento con ventanas nuevas, cambio del sistema de calefacción, renovación de los equipos de agua, obras en la fachada o la cubierta. Son la mayoría de las mejoras de eficiencia energética a las que se acogieron el año pasado más de mil propietarios en Galicia con fondos europeos gestionados por la Xunta. Aunque la mayoría de las ayudas todavía no han sido abonadas a los beneficiarios, con un importe de hasta 3.000 euros de máximo, la convocatoria de 2022 ya finalizó con un total de 1.211 solicitudes resueltas favorablemente. Pero más de un tercio de las peticiones han sido rechazadas –en concreto 677–, bien porque no cumplían los requisitos exigidos o porque, a lo largo del proceso, los particulares desistieron de continuar con la tramitación, tal y como detallan desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

El importe total de las ayudas concedidas en esta convocatoria alcanza los 3,3 millones, lo que supone un abono medio de más de 2.700 euros. Beneficiarios de estas subvenciones, cuyo plazo para presentar las solicitudes finalizó en octubre, cuestionan que todavía hoy no solo no hayan recibido los pagos por los gastos en las obras ejecutadas, sino que tampoco han recibido notificación alguna confirmando la concesión de la ayuda. Desde la Xunta, atribuyen estos plazos al “proceso complejo” para la entrega y revisión de la documentación requerida.

El grueso de las peticiones presentadas para acceder a estas subvenciones para la mejora de la eficiencia energética de una vivienda, que permitirán un ahorro en el consumo de hasta el 30%, son de propietarios de la provincia de A Coruña, con un total de 954 solicitudes presentadas, de las que se concedieron 628 (34,17% fueron rechazadas). Le sigue en el ranking, la provincia de Pontevedra, con 559 tramitadas y 356 aprobadas (el 36,3% desestimadas). Y lejos de estas cifras se colocan Lugo, con 239 peticiones registradas y 161 aprobadas (casi el 33% rechazadas), y, finalmente, Ourense, con 136 peticiones y 66 aceptadas (con el porcentaje de descartadas más alto de Galicia, un 51,5%).

Particulares que tramitaron esta solicitud se quejan por el farragoso proceso, lo que ha llevado a muchos propietarios a desistir en la tramitación. “No es imposible, pero no es sencillo. Exige bastante papeleo, así como gastos en el servicio de un arquitecto para el certificado energético, antes y después de la obra”, apunta una afectada que todavía no ha recibido el ingreso de los 3.000 euros de subvención tras haber entregado la última documentación requerida el pasado mes de diciembre. “Los costes pueden ser de al menos 600 euros, además de las gestiones que hay que hacer para tramitar la documentación, que no son sencillas. Eso, seguramente haya echado para atrás a propietarios interesados en estas ayudas para la mejora en sus viviendas”, detalla una joven que se encargó de los trámites para la subvención en el domicilio de sus padres.

Pero además los afectados advierten de la escasa información que reciben de la Administración sobre el estado de su subvención. “Debería haber más comunicación para saber el estado en el que está su solicitud. A día de hoy todavía no tengo nada que me confirme que todo está OK. No sé si metía a mis padres en un gasto de 600 euros para nada o si finalmente obtendrán esa ayuda de 3.000 euros por la renovación de las ventanas”, cuestiona la joven.