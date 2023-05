Dueños de 48.000 hectáreas se resisten a desbrozar el monte pese a la presión legal

Prevenir es curar, asegura el refrán, y vale para todo, para la salud o para evitar que cada año el fuego arrase miles de hectáreas en la comunidad. La Xunta está convencida de ello, de hecho es uno de los puntales de la nueva ley que está ya en elaboración y cuyo objetivo es reducir el impacto de los incendios forestales en la comunidad. No obstante, esa actitud no es nueva y desde 2019 se traduce, por un lado, en un incremento de la presión sobre los propietarios para desbrozar alrededor de los núcleos de población, mediante apercibimientos sobre su obligación, y por otro, a través de la realización subsidiaria de las tareas cuando los propietarios no lo hacen. A pesar de que de ese modo la superficie gestionada ha pegado un salto cuantitativo en cuatro años –desde la mitad al 70 por ciento del total–, todavía se resisten los dueños de cerca de 50.000 hectáreas de terrenos.

