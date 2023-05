Desde que el Gobierno lanzó el plan para movilizar casi 1.300 viviendas de la Sareb en Galicia con el objeto de destinarlas al alquiler social y a la inclusión de familias vulnerables, la Xunta ha repetido en varias veces que los números no casan y que los inmuebles disponibles en la comunidad autónoma por la sociedad que gestiona los activos tóxicos de los bancos son apenas 43 y que encima solo cinco de ellos disponen de licencia de primera ocupación. Ante ese mensaje, la Sareb replica que cuentan en la comunidad con alrededor de 1.285 viviendas de las cuales 479 se encuentran ya en circuito de comercialización, que otras 806 están a la espera de completar los últimos trámites para poder ser ocupadas en condiciones adecuadas y que todas ellas disponen de la cédula de habitabilidad y de la licencia de primera ocupación.

En varias entrevistas, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, sostuvo que la Sareb le había trasladado –en una carta– que no tenía disponible ninguno de los pisos que se había comprometido a movilizar el Gobierno central en la comunidad gallega, ya que 479 se encontraban en “comercialización externa” y que las otras 806 tenía “algún tipo de saneamiento pendiente”.

“Ni siquiera nos están ofreciendo las 43 que nos ofrecían anteriormente. Esto es un despropósito y una vergüenza”, llegó a decir. Y sobre esas 43, la conselleira indicó que solo cinco contaban con la licencia de primera ocupación, de las que tres tienen inquilinos y que solo una está en una ciudad. “El mayor número de viviendas que nos ofrecían era en Mugardos y en Silleda, y fíjense que ahí no hay tensión para alquilar”, apuntó.

Sin embargo, la Sareb discrepa de la interpretación que hace la Xunta y asegura que cuenta con 1.285 viviendas en Galicia que “cumplen los requisitos necesarios para incorporarse al parque público de vivienda” y que su ubicación es el reflejo de la carteras de activos que la Sareb recibió entre los años 2012 y 2013 procedentes de la antiguas cajas de ahorro y sus filiales cuando fueron intervenidas por el FROB.

Así figura en una carta que la sociedad remitió la pasada semana a la Xunta para comunicarle la localización exacta de esas viviendas, de las que 479 están a la venta en el mercado y otras 806 están pendientes de un último trámite o arreglo para poder ser ocupadas: obtener el certificado de eficiencia energética o corregir defectos de electricidad o fontanería. Conforme se solucionen estas deficiencias, los pisos se incorporan inmediatamente al circuito comercial y la previsión es que sobre el 80% de estas 806 viviendas pasen el mercado antes de acabar el año.

Añade la sociedad encargada de gestionar la herencia inmobiliaria de las cajas, que aunque los inmuebles están a la venta, basta que la Xunta o una entidad pública muestre interés por adquirirlos para que inmediatamente se frene la operación con los agentes privados porque las administraciones tienen prioridad en la adquisición.

En el caso de Galicia, la provincia de A Coruña es la que cuenta con más viviendas gestionadas por la Sareb (896), seguida de la Pontevedra (249), Lugo (108) y Ourense (32).

La situación de las viviendas de promoción pública fue objeto ayer, por otra parte, de debate en el Parlamento gallego. Ángeles Vázquez, aseguró que la Xunta movilizó 4.640 viviendas de promoción pública desde 2009, frente a la “miserable cifra” de 22 a la que apunta el BNG “en 13 años”, motivo por el que acusa al Gobierno gallego de “dinamitar” estas políticas. Estos números se han cruzado, entre reproches, la diputada del Bloque Alexandra Fernández y la conselleira en el transcurso de una interpelación parlamentaria.

Fernández criticó al Gobierno de Alfonso Rueda porque “llega la campaña y la Xunta anuncia 1.800 nuevas viviendas públicas”, que se compromete a construir “en tres años”. “De verdad que no suena muy creíble”, subrayó.

“Si alguien no tiene credibilidad es usted”, le respondió Ángeles Vázquez, preguntándose “cómo pueden decir” los nacionalistas “que no se construyeron y que no se entregaron” estas viviendas.