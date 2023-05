‘Macedonia’ de candidatos a la espera del pisto letazo de salida

El día 12 a las 00.00 horas arranca la campaña a las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo. El viernes será el inicio de 15 días de vértigo para los casi 1.200 candidatos a la alcaldía de los 313 concellos gallegos. Entre los postulantes hay perfiles muy dispares, como un alcalde tiktoker, una de las primeras candidatas nacidas en el siglo XXI o un histórico regidor que lleva toda la vida quitando la nieve de su pueblo para que sus vecinos no estén incomunicados. Representan solo una pequeña parte del nutrido grupo de políticos que lucharán por los votos que les otorguen el bastón de mando de sus ayuntamientos.

Tienen personalidades, estilos y formas de comunicarse muy distintas. Algunos ya son parte de la vieja escuela de alcaldes, de esos que acompañan durante una vida a sus vecinos, como el Papa. Junto a ellos, cientos de ediles de la oposición que intentarán de nuevo levantar del sillón a sus respectivos gobiernos. Más de la mitad concurrirán de nuevo ante las urnas, por lo que, los habitantes de muchas localidades no se esperan grandes sorpresas.

Elecciones Municipales 2023 en Galicia Conoce las últimas novedades de las elecciones del 28M y todos los candidatos SABER MÁS

La otra mitad de las cabezas de lista son caras nuevas. Estos primerizos tendrán que convencer a sus vecinos, que aún no saben de qué pie cojean. Una tarea nada sencilla la de los novatos, ya que en política municipal quien moviliza al pueblo es la persona y no el partido. Y para eso, conocerse es fundamental. Las listas siguen lideradas por hombres en una proporción de 7 a 3. Aunque ha subido el nivel de participación femenina como número 1 de las candidaturas un punto y medio con respecto a 2019. A pesar de ello, hay concellos con grandes regidoras y dignas representantes de los partidos de la oposición. Algunas de ellas son verdaderos referentes de las siglas que abanderan. Esta es la historia de seis candidatos icónicos en estas elecciones por sus perfiles.

“Nosotras hacemos una política de mano tendida” Sandra González - Alcaldesa de Tomiño (BNG)

Pocas son las alcaldesas de Galicia. Pero las que lo consiguen, suelen convertirse en la imagen de sus municipios porque son diferentes. Es el caso de la alcaldesa de Tomiño, Sandra González, que cogió el bastón de mando del Concello hace 12 años y ahí sigue al pie del cañón, liderando la lista de candidatos por el BNG de cara a las inminentes elecciones.

Sobre el peso de las ‘mochilas’ de las alcaldesas (superior al de las de los alcaldes) esta política asegura que es posible hacer su trabajo y conciliar pero con ayuda. Una ayuda que empieza por su propio equipo y continúa por “abuelos, parejas e hijos conscientes”, explica y matiza que el suyo no es un trabajo sino “una ocupación permanentemente temporal y bajo vigilancia”.

“Tenemos que estar donde se decidan las cosas porque aportamos una visión diferente"

Conseguir de nuevo la alcaldía es una idea que le hace especialmente feliz. “¡Me encanta! ¡Me flipa ver cómo cambia mi concello!”, comenta con energía echando la vista atrás al trabajo realizado durante estas tres legislaturas. Asegura que, mientras los sillones de alcalde los ocupan en su inmensa mayoría hombres, “como en todos los espacios de decisión”, la política es un terreno también de mujeres. E insiste en que la participación de ellas es necesaria. “Tenemos que estar donde se decidan las cosas porque aportamos una visión diferente que es importante, porque somos la otra mitad de la humanidad”, sentencia.

Sobre esa “visión diferente” explica que se trata de una actitud de “mano tendida”. “El tema del cuidado nos acompaña desde hace siglos, las mujeres lo tenemos muy presente a la hora de realizar políticas públicas”, dice. Y asegura que esto hace que sean buenas mandatarias porque, entre otras cuestiones, las mujeres son de hablar las cosas, de acercar posturas y de escuchar con empatía a los demás. Y siente que a ella aún le queda mucho por hacer en Tomiño.

“Mi generación tiene que ver que la política es importante” Nicole Grueira - Candidata a la alcaldía de Pol, Lugo (PP)

“Me presento para ganar”, dice con una seguridad impropia de una novata la candidata por el PP a la alcaldía de Pol (Lugo), Nicole Grueira. Es icónica porque es de las primeras alcaldables nacidas en el siglo XXI. Su juventud, su inexperiencia, no solo en la política sino en la propia vida, podrían jugar en su contra, pero al planteárselo su respuesta es igual de clara. “¿Qué más da la edad? Todos somos novatos cuando empezamos algo. Así que, estoy en las mismas circunstancias que cualquier candidato que nunca se haya presentado antes. Alguien joven representa la renovación, la llegada de nuevas ideas y la fuerza de una persona que tiene la energía para hacer las cosas que el pueblo necesita”, sentencia.

“Pol está estancado y pensé que no iba a quedarme a esperar sentada”

Estudiante de Ciencias Políticas en la USC, si gana las elecciones de su pueblo se irá a Pol de cabeza. Es consciente de lo que eso significa. “Yo sé que esto me supone un esfuerzo y también un coste personal elevado, pero lo hago con ganas. Si defiendes aquello en lo que crees puedes con la parte negativa porque estás convencida de que lo que estás haciendo es lo mejor”, afirma Nicole no sin recordar que “encabezar un proyecto es una responsabilidad”. Con todo, ¿por qué alguien abandonaría la intensa vida universitaria santiaguesa por un trabajo de tanto peso? Según ella, no es por un motivo sino por muchos. “Pol está estancado y pensé que no iba a quedarme a esperar sentada”, comenta decidida.

Dice que cuenta con respaldo porque la oportunidad se la ofrecieron los propios vecinos. Pero que falta inplicación de los más jóvenes. “Quiero que sea un pueblo con oportunidades pero muchos jóvenes pasan del tema porque desconfían de la política. Mi generación tiene que ver que una decisión política nos afecta a todos. Así que la política es importante, hay que informarse”, remata Nicole.

“No sé si soy histórico, alcalde o criado” José Luis Raposo - Alcalde de Pedrafita do Cebreiro, Lugo (PSOE)

Entre los diferentes tipos de alcalde hay una figura entrañable que aglutina en una sola persona las tres identidades de un lugar: el gobierno, el pueblo y el vecino. Es el caso de José Luis Raposo, alcalde de Pedrafita do Cebreiro (Lugo) desde hace 37 años. Cuando se le pregunta qué siente un alcalde los ‘históricos’ el responde con total humildad. “No sé si soy histórico. Si soy alcalde o criado. Trabajo día y noche y siempre estoy pendiente del teléfono”, dice con cansancio este regidor que lo ha dado todo, hasta el punto de dejarse la salud por el camino. Hace 6 años sufrió un infarto que cambió para siempre su vida. Responsable y comprometido, no deja el Concello hasta que haya otra persona que pueda llevarlo. Pero es consciente del sobreesfuerzo que le supone y su familia también.

“No me atrevo a dar consejos a nadie. Se trata de resolver los problemas con eficacia y ser el de siempre"

En el pueblo le quiere todo el mundo. Lo mismo preside el Pleno que se monta en un quitanieves para abrir paso a sus vecinos. Dice que no tiene receta para su éxito. “No me atrevo a dar consejos a nadie. Se trata de resolver los problemas con eficacia y ser el de siempre. Vivo exactamente igual a como vivía”, relata el alcalde.

Y pone en valor lo que cree vital: las personas. “El valor humano de un pueblo es lo más importante”. Gana las elecciones con mayorías que rondan el 73%. Esos resultados responden al trabajo duro (y físico) que lleva a sus espaldas. “Las noticias en invierno siempre se dan desde aquí, porque nieva hasta cubrirlo todo”, recuerda que eso exige un cuidado constante del pueblo, para evitar que quede aislado. “A veces tengo que ir a arreglar las máquinas, siempre hay trabajo que hacer”. Ese esfuerzo y la lealtad que profesa a sus convecinos le ha llevado a ser uno de los regidores más longevos en el cargo y más queridos.

“Un regidor debe tener ganas, ideas y no gastar lo que no tiene” José Manuel Arias - Alcalde de Bóveda, Lugo (PP)

La transición dio paso a un sistema democrático por el que los ciudadanos podían elegir a sus representantes. Y en Bóveda (Lugo), como en tantos otros concellos de Galicia, los ciudadanos han decidido de forma sistemática que su partido es el PP. Breve fue el tiempo en el que gobernó una coalición que hoy podría catalogarse como ‘rareza’ de la naturaleza. Fue en 1.979 cuando BNG y Alianza Popular (padre del PP moderno) firmaron un pacto cual matrimonio bien avenido que duró toda una legislatura. Pero como en todas las rupturas (nunca más volvió a plantear nadie hacer otra coalición), siempre hay uno que sale ganando. Y en el caso de Bóveda fue la derecha.

El PP gobierna en el municipio desde hace 40 años. Varios alcaldes pero el mismo color. El último de ellos y regidor actual es José Manuel Arias. Lleva al frente del Concello la friolera de 24 años (más de la mitad del tiempo que lleva su partido en el poder). Al preguntarle al alcalde qué puede aportar al pueblo alguien que lleva tanto tiempo dirigiendo el gobierno responde con una sonrisa telefónica. “Aquí no hay filtros, no hay delegados. Es un trabajo cuerpo a cuerpo con el pueblo. Los vecinos te conocen para bien y para mal”, dice tranquilo. Y es que a José Manuel le respaldan el 75% de los votantes. Dice que no le pesa ser el ‘heredero’ porque siempre está abierto a las ideas y la participación del resto de concejales. Y que lo que quiere es “seguir siendo útil” para los 2.200 habitantes.

“Estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida política. Conseguí hacer un equipo formidable. Estamos unidos y así salen las cosas”, afirma. A los futuros alcaldes les dice que para durar deben tener ganas, aportar ideas y montar un buen equipo, además de “patear” el pueblo. “Y nunca gastar más de lo que se tiene”, aconseja el experimentado regidor.

“Hay que dejar de lado el descrédito y el ataque” Ánxela Fernández - Alcaldesa de O Rosal, Pontevedra (BNG)

Los ayuntamientos también tienen gestas que merecen la pena de ser recordadas. La historia democrática del pequeño municipio pontevedrés de O Rosal, va ligada ineludiblemente al Partido Popular. Fue tal la identificación del lugar con los colores del partido que acabó por convertirse en un referente tradicional ‘popular’. Pues bien, una joven candidata llamada Ánxela Fernández que, para más inri militaba en las filas del nacionalismo, se presentó a las elecciones de 2019 con la misión imposible de alcanzar la mayoría que desbancara del trono local al PP. Dicho y hecho. Ánxela se convirtió en la alcaldesa del BNG en uno de los municipios donde el PP llevaba 30 años enquistado.

“Gané y con mayoría absoluta. Fue un logro que creo que se debió al equipo que formamos, con personas implicadas en el pueblo y en la política”, recuerda. Semejante vuelta de tortilla se merecía un consejo para quienes, igual que hizo ella hace 4 años, hoy se presentan como candidatos a sus alcaldías inalcanzables. “Lo que les diría es que lo más importante es concebir la política desde el proyecto y la constucción. Y dejando de lado el descrédito y el ataque. Es vital plantear una alternativa real que sea cercana y ajustada a las necesidades del pueblo. Porque la clave siempre está en escuchar a los vecinos”, sugiere la alcaldesa que este año se postula de nuevo por la lista nacionalista.

Está convencida de que sí es posible cambiar las cosas. Y que para ella, llegar a la alcaldía ha sido un reto ilusionante para el que tuvo que aplicarse a fondo. Y es que venía se trabajar en planificación fiscal, algo que le dio las bases para la puesta en práctica de muchas de las medidas que diseñaba. Y cree que el trabajo de un regidor municipal se basa en “transformar la vida de forma comunitaria”.

“Uso Tik Tok para llegar a los jóvenes, hablo su idioma” Xosé Lois García - Alcalde de Ponteceso, A Coruña (PSOE)

Tal y cómo está la cosa en internet, ¿por qué un alcalde se expondría en redes sociales con contenidos que pueden ser criticados por cualquiera con la impunidad del anonimato? La mofa y el cotilleo son otras de las respuestas desagradables que tiene ser activo en este escaparate virtual. Pero para el alcalde de Ponteceso (A Coruña), Xosé Lois García, es una vía de comunicación tan fundamental que parte de sus proyectos los publicita por Tik Tok porque asegura que “en redes la gente escucha”. “La política no puede ser ajena a la juventud. Ellos manejan y viven en las RRSS. Para engancharlos hay que hablar en su idioma y usar sus mismos canales”, explica el socialista.

Y cuando se le pregunta qué le diría a quienes piensan que semejante presencia en redes (usa sus cuentas personales) resta seriedad a su cargo, él contesta tan tranquilo que hay que adaptarse a la vida moderna. “Siempre hay los típicos haters y trols con mensajes de odio, pero yo hablo desde el corazón. Y tengo el convencimiento de que estoy haciendo lo correcto. La vida es innovación”, explica Xosé Lois.

“Quiero fomentar prácticas saludables, la revolución de este siglo es el bienestar"

Su fijación por conservar y a traer a los jóvenes es tal, que casi todo lo que hace va dirigido a ellos. Como un gimnasio 24h/7 días al que se accede con llave digital. O la incorporación de 10 rutas de senderismo a la aplicación Wikiloc. “Quiero fomentar prácticas saludables, la revolución de este siglo es el bienestar. Igual cambiamos menos aceras o ponemos menos farolas, pero animamos a llevar una vida sencilla y sana. Hay pocos recursos y va a haber que hacer más con menos”, vaticina el alcalde. Y alegre dice que sus únicos rivales en estas elecciones son el desánimo y la falta de motivación en política, “no los otros candidatos”.