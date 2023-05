Los institutos ven imposible generalizar la FP dual por falta de empresas interesadas

La Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional, aprobada en marzo y que se prevé empiece a implementarse en el curso 2024-2025, plantea la transición de los ciclos formativos actuales hacia un modelo de enseñanza dual donde el aprendizaje pivota entre dos ejes: las clases teóricas en los institutos y prácticas laborales remuneradas durante el curso, en empresas colaboradoras. La ley pretende mejorar la capacitación profesional de los alumnos y aumentar los ratios de inserción laboral, entre otras cosas, porque plantea una oferta de ciclos flexible adaptada a las necesidades de puestos de trabajo disponibles. Las empresas pueden formar ‘a medida’ a los alumnos-trabajadores (que reciben un sueldo entre 800 y 1.000 euros mientras aprenden en sus instalaciones). Esta fórmula acelera el proceso de contratación y mejora el nivel de conocimiento y especialización de los estudiantes. Otros países europeos tienen implantado este modelo con excelentes resultados. Sin embargo, en Galicia, donde el grueso empresarial está compuesto por pymes al 99%, su desarrollo plantea grandes dificultades que ya se observan desde los institutos en los que se imparte FP dual desde 2013 (primer curso con oferta) por la falta de interés de las industrias gallegas en participar en el programa.

“La idea es muy buena, pero debería haber más implicación por parte de las empresas. Tenemos aulas infrautilizadas, con apenas 10 o 12 alumnos. La capacidad del instituto para acoger a más alumnos es alta, pero tenemos que limitar la matriculación porque este modelo exige que los estudiantes se incorporen a una empresa a trabajar casi desde el principio y no hay empresas dispuestas a participar. Y las que hay cogen 2 o 3 alumnos cada una. Así necesitamos entre 4 y 6 empresas por clase para colocar a los pocos que tenemos”, explican con pesar los profesores de tres institutos de Vigo cuya oferta formativa contiene FP Dual. Según los datos facilitados por la Consellería de Educación, en este momento hay 68 titulaciones diferentes de FP Dual cursadas por 1.934 alumnos, una progresión en alza desde que comenzó. “Son más de 800 las empresas que participan en estos proyectos”, expone la Xunta que también recalca que “es una apuesta de futuro” (en la misma línea que el Ministerio de Educación y la Comisión Europea) y que están trabajando en la oferta del próximo curso en el marco del Plan Conecta FP Galicia. Pero parece, como bien dicta la ley, que “en su éxito tiene particular importancia el compromiso efectivo de las empresas y la figura de los tutores” y añade que es fundamental “su extensión al conjunto de las medianas y pequeñas empresas que forman el tejido empresarial de nuestro país”, pero no dice cómo hacerlo.

De este modo, para los centros educativos con oferta dual la situación es complicada porque la calidad de la formación, así como la posibilidad de ofrecer estos cursos depende, en gran medida, de la participación del sector industrial. “Las empresas son reticentes a participar, muchas se comparan con otras que ya lo han hecho y se han dado cuenta de las ventajas”, aclara el vicedirector del CIFP Valentín Paz Andrade. En su centro se ofrecen, entre otros, los grados de: Soldadura y calderería, Instalaciones de producción de calor y Carpintería y mueble. “Con la implantación de la nueva ley las empresas van a tener mucho protagonismo”, explica que dependen de ellas. Es consciente del handicap que genera la escasez de empresas porque tiene una idea muy positiva de esta modalidad formativa pues como docente observa que “el alumno aprende la forma de trabajar, los procesos productivos y protocolos propios de su área de trabajo en la vida real. Por lo tanto, están mejor preparados para hacer una transición al mercado laboral y todo es más progresivo. El salto al trabajo es directo porque ya son profesionales”, matiza.

Profes a la caza de empresas

Las ventajas de la FP Dual para los alumnos, en la medida que son futuros especialistas profesionales, la comparten otros docentes. Sin embargo, apuntan también a un escollo que para los institutos es muy difícil de salvar: la captación de empresas para la parte práctica del curso. “Esta labor la hace un profesor. Cuando empezó la FP Dual se designaba en cada centro la figura del ‘dinamizador’. Era un docente dedicado a la captación de empresas. Ahora se hace a nivel comarcal. Por ejemplo, la zona sur de Galicia se trabaja captando desde un instituto de Ourense”, explican varios profesores del IES A Guía.

Ese profesor está liberado de sus funciones docentes como un representante sindical. Y su trabajo está dedicado a hablar con empresas, Consellería y otros entes con la misión de captar nuevas compañías para formar parte del programa. Es fundamental su tarea porque con este modelo de formación, sin la empresa no se puede cursar el ciclo. “Hemos pedido ayuda a organismos empresariales y de la Administración, pero la respuesta es que hay que ir empresa por empresa”, denuncian algunos profesores de A Guía. Están convencidos de las enormes ventajas de la FP Dual, pero piden más apoyo por parte de la administración o un plan para activar la participación de las compañías gallegas. “Estamos teniendo problemas porque si ya es difícil conseguir que participen, nos encontramos este curso con empresas grandes, que podrían asumir muchos más alumnos de los que tienen, nos han dado la desagradable sorpresa de abandonar del programa”, manifiestan con decepción estos docentes. Sienten frustración porque el periodo de matrículas se inicia en junio.

No todos los sectores funcionan igual, pero los grados activos en esta modalidad en Galicia responden en gran medida a las necesidades del mercado laboral. “Son familias profesionales que tienen mucha demanda de trabajo. La inserción depende del grado, pero oscila entre el 70% y el 90%. Muchas veces en la misma empresa donde se les ha preparado”, asegura uno de los responsables docentes del IES Politécnico de Vigo.

La industria biotecnológica dice ‘Sí’

A pesar de los quebraderos de cabeza que supone para los centros educativos la gestión de las prácticas, docentes y algunas empresas ven las enormes ventajas de la FP Dual para el mercado laboral y el alumno como trabajador. Es el caso de Zendal Health S.A., un conglomerado de empresas dedicado a la industria farmacéutica. Y una de las entidades más punteras que participan en el programa de FP Dual en Galicia. Los alumnos que tienen en sus instalaciones proceden del Grado de Fabricación de productos farmacéuticos y biotecnológicos. “Estas alumnas trabajan en nuestras instalaciones de O Porriño, en una de las plantas más interesantes para ellas de cara a su formación, la de fabricación de vacunas. Actualmente están colaborando con el equipo desarrollando tareas de esterilización de material, entre otras cosas. Es muy importante porque trabajamos en una vacuna contra la tuberculosis destinada a la protección de la salud humana. Se llama ‘MTBVAC’ y aún está en fase clínica, fase 3 concretamente”, explica la responsable de comunicación del grupo Zendal, Beatriz Díaz.

Los alumnos que trabajan en sus instalaciones necesitan una formación teórica previa que reciben en el instituto. Las características del sector en el que trabajan, requiere también el aprendizaje de protocolos de seguridad específicos debido a la exposición a cepas infecciosas. En los laboratorios de Zendal aprenden, de la mano de técnicos-tutores, no solo a hacer su trabajo como un profesional real. Sino las rutinas que todo profesional necesita para salvaguardar su integridad física

Las 3 patas de la dual

La compañía cuenta con varios alumnos que se están especializando en diferentes ramas de fabricación de productos de farmacia, biotecnología, mantenimiento electromecánico y control de calidad de productos y procesos, entre otros. “Llevamos a cabo proyectos de investigación muy importantes y creemos que hay que fomentar el I+D en el entorno local, por eso participamos “, afirma la representante de Zendal.