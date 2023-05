El camino de vuelta a ‘casa’ del alcalde

A José Manuel Pequeño todo el mundo le llama por su apellido en su pueblo. “¡Y eso que soy alto!”, dice riendo el que ha sido alcalde de Dumbría (A Coruña) desde los años 80. Se ríe porque al principio no le conocía nadie como para dirigirse con esa confianza. “Era solo un chico de venti y pocos años y pelo largo cuando llegué. No tenía claro lo que iba a pasar, pero no podía concebir que tuviéramos centrales hidroeléctricas y embalses, y en casa tuviéramos que estudiar con velas. No había teléfonos públicos y estábamos incomunicados. Creo que los primeros años fueron de muchísimo trabajo, había muchos problemas que solucionar y poco dinero”, recuerda el regidor municipal. Tras 40 años al frente de su concello, se prepara para decir adiós y “gracias por todo” a sus vecinos.

El torbellino de emociones que siente un alcalde de los de toda la vida cuando llega el momento de soltar el bastón de mando es inmenso. Por la libertad que están a punto de recuperar, las cosas que dejan a medias y las que fueron capaces de conseguir. “No quiero marchar, pero sé que tengo que hacerlo. Porque hay un futuro y todo lo que hicimos tiene que continuar. Y para eso, se necesita una renovación”, explica. Con emoción dice que él (arquitecto de profesión) “transformó” su pueblo. “Fui siempre feliz. Como regidor me siento ‘súper’ porque he hecho lo que me gusta”, comenta satisfecho el socialista. Nunca antepuse lo económico a la idea porque siempre tuve claro que debía pensar a lo grande A sus vecinos, esos que le paran por la calle a golpe de ‘¡oye Pequeño!’, les da las gracias por haberle “permitido hacer tanto”. Y a los que vendrán les ofrece su apoyo. “Siempre estaré ahí si quieren mi opinión. Hay que mirar las necesidades de la gente y hacer algo. Yo nunca antepuse lo económico a la idea porque siempre tuve claro que debía pensar a lo grande, con visión de futuro”, afirma. Cree que por eso siempre se rodeó de un equipo joven y no ha perdido las ganas y la ilusión. Se va dejando en su pueblo de 2.900 habitantes “cinco bibliotecas” y “obras importantes”. Además del orgullo de contar con varios deportistas de élite en diversas disciplinas. Y cuando habla de los candidatos jóvenes a las alcaldías de toda Galicia reflexiona. “Para mí lo principal fue ser el de siempre, sencillo y humano. Porque el verdadero éxito está en tener ansias de servir. Es cierto que antes era más fácil porque en los 80, gobierno y oposición íbamos a una, pensábamos juntos como aprovechar las ‘pesetas’. Antes el alcalde mandaba, ahora la ley deja el poder en manos de los técnicos, así es muy difícil tomar decisiones”, opina crítico. Y recalca la importancia de entender el cargo como un servicio porque obliga a dejar de lado gran parte de la vida familiar y personal. “Me marcho feliz, pero uno solo no hace nada”, dice alegre el alcalde de Mondariz-Balneario, José Antonio Lorenzo. Un hombre que nunca quiso ser político porque “vivía muy bien”. Llegó a las filas de PP empujado por su padre y recuperó la imagen de Mondariz que le había deslumbrado de niño. “Por aquí pasaron personalidades de todo tipo”, describe un ambiente cercano al Hollywood de los 50. Quiero que me recuerden como un hombre trabajador y preocupado por los vecinos Esa imagen marcó su vida como regidor pues su misión ha sido recuperar ese esplendor. “Quiero que me recuerden como un hombre trabajador y preocupado por los vecinos”, dice tras cuatro décadas al frente del consistorio. Y aconseja a los futuros alcaldes que saldrán el 28 de mayo que “siempre traten con cariño a la gente y la escuchen”. A ellos se dirige también el alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños. “Será un tiempo de mucho trabajo y las cosas a veces se ralentizarán. Hay que tener mucha paciencia y humildad. No perder nunca la ilusión. Y tener las puertas abiertas porque este es un proyecto de servicio público”, apunta. Milita en el nacionalismo desde los 21 años porque siempre estuvo convencido de que “con política se resuelven muchos temas que son importantes”. Y recuerda que cuando encabezó la lista la primera vez nunca pensó que iba a ganar. “En la oposición puedes decir que sí casi siempre. Pero cuando pasas al otro lado, estás todo el día diciendo que no. Es un aprendizaje difícil. Eso y la pérdida de intimidad”, avisa a los candidatos que se presentan. Será un tiempo de mucho trabajo. Hay que tener mucha paciencia y humildad Está contento porque su tiempo para él y los suyos está a punto de empezar. “Entré sabiendo que tendría un final. Me voy porque es lo necesario”, asegura. No sin antes señalar momentos bonitos como las ‘Festas da Guadalupe’ o la colocación del banco homenaje al poeta local Manuel Antonio, pendiente desde 1935.