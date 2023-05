“Los municipios tienen capacidad fiscal no utilizada: los hay con impuestos mínimos”

–¿Cuáles son los retos y problemas más acuciantes que afrontan los ayuntamientos?

–Uno de los más importantes es ampliar el tamaño de la planta local y contar con más personal técnico para la prestación de servicios públicos de calidad. Además, existe una capacidad fiscal no utilizada que se puede traducir en una mayor dependencia de las transferencias de otras administraciones, que pueden garantizar la suficiencia financiera, pero no la autonomía fiscal.

–Los concellos gallegos están a la cola en ingresos por la participación en fondos del Estado por habitante. ¿Cómo puede revertirse?

–La participación en fondos del Estado por habitante depende en buena medida del número de habitantes (en los municipios de menos de 75.000 habitantes), que se establece en función del tramo poblacional del ayuntamiento. Una opción sería tratar de incrementar los porcentajes de participación, pero eso implicaría un cambio general para todos los ayuntamientos. Otra opción es establecer un tratamiento especial para ayuntamientos con poca población, pero quizás lo mejor es tratar de establecer mancomunidades de municipios y/o la fusión de ayuntamientos. Tenemos en Galicia un problema de tamaño de la planta local que debe ser solucionada y no por la vía de incrementar solo las transferencias del Estado y de la Xunta.

–¿Deben subirse los impuestos municipales ante esa infrafinanciación que denuncian los concellos?

–Los ayuntamientos gallegos tiene una capacidad fiscal no utilizada. No es raro encontrar ayuntamientos que aplican tipos impositivos mínimos o cercanos a los mínimos en los impuestos obligatorios y muchos no aplican impuestos potestativos. Lo que no se puede exigir es más gasto municipal por habitante y no querer pagar impuestos locales. Debe existir corresponsabilidad fiscal. En Galicia los ayuntamientos recaudan por el capítulo I y II mucho menos que la media de los ayuntamientos españoles. Quizás deberíamos converger en la presión fiscal media.

–Muchos concellos se quejan de falta de funcionarios para gestionar cada vez más tareas. ¿Qué dimensión tiene este problema?

–Hace falta contar con RPT (relación de puestos de trabajo) que sean reales, que los puestos de trabajo de los ayuntamientos estén ajustados a la realidad municipal. Además, falta dotar puestos de trabajo más allá de puestos base, como jefes de negociados o superior. Además, existe una alta tasa de temporalidad que nada ayuda para prestar un servicio público de calidad.

–En el Servizo de Axuda no Fogar, se refieren a un “gran problema”. ¿Qué opina?

–Los ayuntamientos deben prestar aquellos servicios que se establecen normativamente, no deben incurrir en la prestación de servicios en los que no tienen competencias porque puede suponer una carga excesiva para las arcas públicas. Si es necesario prestar el servicio, los gobiernos autonómicos deben garantizar de forma estructural financiación adecuada.