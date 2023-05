Quijotes contra los molinos del 28M

Acceder a la alcaldía no es una empresa fácil. Pero intentarlo en concellos donde históricamente ha gobernado otro partido (una veintena de ayuntamientos en Galicia) es una misión casi imposible. En esta situación se encuentran tres candidatos a llevar el bastón de mando en: Allariz (gobernado por el BNG), Fornelos de Montes (PSOE) y Paradela, en Lugo (gobernada por el PP). Este periódico ha hablado con estos ‘Quijotes’ que lucharán el próximo 28 de mayo contra los gigantes que lideran sus municipios desde hace décadas. Lo harán armados de valentía e ilusión, pero sabiendo que las posibilidades con las que cuentan para lograr su objetivo son muy escasas.

“Soy realista, pero es importante que haya una alternativa con más representación en el Concello”, dice la cabeza de lista del BNG en el municipio rural de Fornelos de Montes (en el área de influencia de Vigo), Milagros Casal. Su apreciación sincera ante la realidad de los comicios que se le vienen encima, no merma sus ganas por superar el reto de sacar “algún concejal más”. “Llevamos siendo solo uno muchos años”, lamenta.

"Lidero una lista de gente joven con muchas ganas de cambiar las cosas" Mila Casal - Candidata del BNG en Fornelos

Está convencida de que ese es su mayor escollo para poder tomar decisiones que “metan a Fornelos en el siglo XXI”. Añade que “no se trata de hacer grandes cosas, ni de gastar mucho dinero sino de facilitar la vida de la gente con cosas sencillas que son importantes”. Y pone como ejemplo la puesta en marcha de “un servicio de minibus que permita a la gente mayor de las parroquias del ayuntamiento moverse por todo el municipio para ir a hacer la compra”.

Casal lidera orgullosa una lista de “gente joven con ganas de cambiar las cosas”. En el concello gobierna el PSOE desde hace cuatro décadas. Al alcalde actual, Emiliano Lage, le precedió el que ahora es su número dos. “Es siempre la misma candidatura y sigue habiendo mucho caciquismo en el rural. Mucha gente vota porque le interesa llevarse bien con esos candidatos a nivel personal”, explica y apostilla que esto hace que siempre gobierne el mismo partido. Su éxito para el 28-M (en una corporación de 9 ediles: 6 PSOE, 2 PP y 1 BNG) lo mide en obtener 3 o 4 candidatos más para influir en las decisiones del consistorio.

"Yo quiero trabajar para que mis hijos puedan vivir aquí" Iván Castro (izq.) - Candidato del PSOE en Paradela

“Nunca hubo otro alcalde desde hace 40 años”, expone el candidato por el PSOE de Paradela (Lugo), Iván Castro, sobre el regidor municipal. Se trata de uno de los alcaldes más longevos en el cargo, al haberlo ocupado “durante 11 legislaturas” bajo los colores actuales del PP (prácticamente desde la llegada de la democracia). “Es muy difícil el cambio porque la gente mayor confía en él y los jóvenes se van del pueblo porque no hay trabajo para ellos. El gobierno actual no tiene una planificación de futuro porque hace mucho que no es un gobierno activo. Yo quiero trabajar para que mis hijos vivan aquí”, afirma con ilusión Castro. Lleva una lista donde la media de edad es 30 y pocos. “Es gente formada y con ganas de luchar por Paradela”, señala. La corporación la componen 9 ediles (el histórico alcalde José Manuel Mato Díaz y otros 5 del PP y 3 del PSOE). “Si es posible vamos a estar ahí, en un 5-4”, dice seguro Castro.

‘Popular’ en el bastión del BNG

“Extender el modelo de éxito de Allariz”, proclamaba la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, de cara a las elecciones municipales hace solo unas semanas. Y es que el municipio es un ejemplo de bastión nacionalista. En medio de esta realidad política aplastante, la candidata a la alcaldía por el PP, Luz Doporto, está convencida de que es posible el cambio. “La gente se está alejando de la idea romántica entorno al BNG”, asegura.

Apunta que el concello vive en el siglo pasado porque no se abre al mundo a pesar de ser un municipio con un potencial tremendo para crecer. “Somos unos privilegiados, pero nos faltan muchas cosas como un centro de salud, que ya está presupuestado por la Xunta en el plan de infraestructuras de 2021, pero el BNG local no pone a disposición una parcela para que se haga”, explica la ‘popular’.

"Es un reto pero hay que ser realistas, buscamos poder de decisión" Luz Doporto - Candidata del PP en Allariz

“Somos de los pocos concellos que no han presentado proyectos propios para pedir ayudas europeas. Se necesita una persona que esté preparada para gestionar una administración aprovechando las oportunidades disponibles, yo lo estoy y mi puerta siempre está abierta para los vecinos. Ellos me conocen y lo saben. Me gusta escuchar y estoy lista para ofrecer una alternativa realista y práctica para trabajar desde el minuto uno. Allariz es todo para mí y creo en mi equipo”, subraya.

El Pleno del municipio ourensano está compuesto actualmente por 13 ediles (9 BNG, 3 PP y 1 PSOE). “Es un reto, pero hay que ser realistas, solo buscamos tener peso en el consistorio”, sentencia Luz Doporto.