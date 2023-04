No hay nada como regresar a casa, darse un baño de masas entre casi 5.000 fieles que lo recibieron al grito de “presidente, presidente” para coger aire y lanzarse a la carrera hacia la Moncloa más convencido que nunca de la victoria. “Galicia no me fallará y me dará la Presidencia del Gobierno”, clamó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la romería que los populares coruñeses organizan cada año en el concello de O Pino.

“Me comprometo, con ayuda del PP, a volver a esta romería dentro de un año como presidente del Gobierno”, soltó Feijóo, quien estuvo arropado por el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, el presidente del PP de A Coruña, Diego Calvo, el vicesecretario de Organización del partido Miguel Tellado, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, y los candidatos a la Alcaldía de A Coruña, Ferrol y Santiago, además de las conselleiras de Mar, Medio Ambiente, Política Social e Infraestruturas. A solo un mes de las elecciones municipales en el PPdeG creen que unos buenos resultados serían el primer peldaño para colocar a Feijóo en el “podio” cuando se celebren las elecciones municipales. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dejó claro que el 28-M no solo se juegan las alcaldías. “No hay ningún candidato socialista que necesite tanto los votos en estos comicios de mayo como el propio Pedro Sánchez. Por eso, si alguien no quiere a Sánchez en el Gobierno no debe votar a un candidato socialista en las municipales”, avisó Rueda. Y Feijóo, que se comprometió a ayudar a aupar a los cabezas de cartel del PP a las Alcaldías, se mostró convencido de que van “en el camino correcto”. Por la contra, ve al Gobierno de Sánchez “nervioso” y por eso les aconsejó que adelanten las generales y las hagan coincidir con el 28-M. Críticas a Sánchez En su tierra, donde logró cuatro mayorías absolutas seguidas antes de marcharse a Madrid, Feijóo sacó pecho de la gestión de la Xunta y la contrapuso a la de un gobierno en el que empezaron siendo dos socios y ahora ya son tres: “PSOE, Podemos 1 y Podemos 2”. "Sánchez debe fijarse en la Xunta y aprender de su gestión" Alberto Núñez Feijóo - Presidente del PP Por eso recomendó a Sánchez “que se fije en Galicia y aprenda”, por ejemplo, de su “buena gestión económica”. “Sánchez presume de los datos económicos, pero lo que ocurre es que ellos tienen más dinero que nunca y el pueblo menos”, censuró. También defendió la política de vivienda de la Xunta frente “al milagro de los peces y los pisos” en referencia al anuncio de Pedro Sánchez de que va a ofrecer 183.000 viviendas para alquiler. “Me insultan, pero les he salvado de la mayor chapuza legislativa que permitió la excarcelación de agresores sexuales”, advirtió. En su opinión la ley del “solo sí es sí” es la “prueba del feminismo de cartón del PSOE, de Podemos 1 y de Podemos 2”. "Somos un partido sin personalismos que trabaja unido y en equipo" Alfonso Rueda - Presidente de la Xunta A Sánchez le cayeron críticas incluso por su visita el viernes a A Coruña. Rueda fue el primero en lanzar el dardo. “Se subió a un helicóptero en la Moncloa, aterrizó en un aeropuerto en Madrid para subirse al Falcon, aterrizó en A Coruña, montó una caravana de coches en la ciudad y se metió por la puerta de atrás en el mitin, donde pidió a todo el mundo que enseñara el DNI”, censuró el titular de la Xunta que recriminó al presidente del Gobierno que después de esto “presuma” de combatir el cambio climático. “Pensé que era Bruce Springsteen, pero no”, remató luego Feijóo. Rueda presumió además ante su antecesor en el cargo de tener “un gobierno mejor que el suyo”. “Hice un fichajazo”, dijo en alusión a Diego Calvo que se incorporó como vicepresidente segundo. En todo caso, advirtió que el PP es un partido “sin personalismos, que trabaja unido y en equipo”. Calvo, que ejerció de anfitrión, instó, por su parte, al partido a “trabajar sin descanso” de cara al 28-M.