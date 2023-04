Las mochilas de las candidatas

“Te estoy atendiendo a ti, cuando terminemos de hablar debo continuar con mis oblicaciones como candidata, tenemos luego un encuentro, y lo que estoy pensando es que aún no he ido a comprar el regalo de mi sobrino”, dice con toda naturalidad la candidata por el BNG a la alcaldía de Cangas, Araceli Gestido respecto a la carga extra que pesa sobre las mujeres cuando se meten en terreno tradicionalmente ocupado por hombres.

En la actualidad, solo 3 de cada 10 listas municipales están encabezadas por una mujer. Y solo el 20% de los concellos tienen alcaldesa. Son cifras aún muy bajas respecto al equilibrio y que muestran como, a pesar de los avances en igualdad de oportunidades, las cúpulas de los partidos siguen controladas por hombres. Este periódico ha hablado con tres candidatas a las alcaldías de sus municipios, miembros de los tres partidos con mayor representación política en Galicia (PP, PSdeG-PSOE y BNG). Todas ellas profesionales, madres y políticas. “La sobreexigencia que se nos pide a nosotras no se le pide a los compañeros candidatos. Tenemos que escucharnos a nosotras mismas y aprender a decir que no”, afirma Araceli Gestido. La nacionalista es, de las tres, la que mayor trayectoria tiene en política desde que se inició como número 5 de la lista de Leticia Santos en Moaña, donde nació. Empleada de una conocida empresa de autobuses, también es madre de tres hijos (16, 13 y 7 años).

“Las mujeres nos enfrentamos a la 'sobreexigencia'de ser profesionales y madres. Llevamos la carga mental” Araceli Gestido - Candidata a la alcaldía de Cangas (BNG)

“Cuando entré en política con Leti estaba embarazada. Sacamos los escaños pero mi embarazo era complicado y tuve que renunciar. Nosotras siempre tenemos que elegir, porque en muchos casos no es posible compatibilizar”, recuerda Gestido reconociendo que la decisión sobre su candidatura la ha tomado en un mejor momento para ella porque sus hijos son más mayores.

“Para nosotras siempre es una decisión difícil porque implica que debemos dejar menos tiempo a otras facetas, como la de madre. Y siempre nos quedamos con la carga mental”, explica que por eso su candidatura, como la del resto de mujeres que optan a las alcaldías es vital. “Es un pequeño empujón. Es importante crear un ideario nuevo que sirva de ejemplo a otras mujeres. Aún nos sentimos fuera de ámbito muchas veces, es como estar en un terreno que no te corresponde. Si nuestra presencia en política sirve para crear nuevos modelos de identidad será positivo, porque los cambios sociales se basan muchas veces en el ejemplo”, afirma la nacionalista, que cree que “(en machismo profesional) avanzamos muy rápido, cuesta romper barreras y nos hacen demostrar que somos competentes pero una vez conseguido todo va rodado. Solo han pasado 50 años desde la juventud de mi abuela a la mía y todo es diferente”. Y dice que a veces, las barreras a las mujeres las ponen desde fuera y otras, las ponen las propias mujeres fruto de años de educación machista. Algo que con su ejemplo pretende romper y darle a la política una visión femenina, que está necesariamente ligada a una mirada de comunidad, remata Araceli.

Esta idea es compartida por la candidata del PSdeG-PSOE a la alcaldía de Cangas, Iria Malvido. Feminista, ingeniera y madre de dos hijos pequeños (4 y 2 años). Cuando se le pregunta cómo lo va a hacer si sale elegida alcaldesa ella responde contundente que esta pregunta no se le haría a un hombre, pero continúa comprensiva (consciente de que, de momento y con la baja representación de mujeres como cabeza de listas, el paso que ha dado es novedoso) “es necesario que él (el padre de sus hijos) sea feminista” dice subrayando que “las mujeres toman la decisión de renunciar a sus carreras o ser madres, muchas veces, por lo que la sociedad espera de nosotras. Eso es otra carga para las mujeres. Hace falta que nos eduquemos en la idea de que somos iguales”.

“A nosotras las cuotas no nos favorecen porque somos muchas mujeres socialistas y tuvimos que buscar hombres” Iria Malvido - Candidata a la alcaldía de Cangas (PSdeG-PSOE)

En el caso de su grupo dice que a ellas “las cuotas (representación 60% - 40% fijado por ley en las listas electorales) nos restan porque somos muchas las mujeres socialistas en Cangas y en nuestro caso, tuvimos que buscar hombres”, explica Malvido a la que acompañan otras dos mujeres como números 2 y 3 en su candidatura.

La socialista, que a pesar de ser nueva en política dice haberse curtido como delegada territorial de su colegio profesional, piensa que presentarse es “mi granito de arena como mujer porque es otro sector muy masculinizado. No solo por la presencia de hombres sino por los planteamientos políticos que se hacen. Todos desde una perspectiva masculina. Creía que había que hacer algo y me lancé, es necesaria una visión femenina”, dice antes de reconocer que es buena como directora de equipo porque ve lo bueno de los demás. Y que con la candidata del BNG de su municipio (Gestido)“podría trabajar muy bien” por cómo es.

Ourense en femenino

Adriana Álvarez es la candidata del PP en Vilardevós (Ourense). Hija de concejal, ha vivido la política en casa desde niña, pero prefirió dedicarse a su profesión como administrativa en una empresa de granito donde ha trabajado una década. Y a su familia, tiene dos hijos de 1 año y medio y 3 años.

“Era el momento de poner los pies en firme y presentarme. Nunca hubo una mujer al frente del concello” Adriana Álvarez - Candidata a la alcaldía de Vilardevós (PP)

“Llevaba una vida tranquila, pero vi que era el momento de poner los pies en firme. Es cuestión de organización. Nunca hubo una alcaldesa. Mi padre me alentó y toda la corporación me apoyó”, explica la popular que asegura que en su concello no nota el machismo. “Se elige para listas por experiencia, validez y a aquellas personas que representan al pueblo y pueden movilizarlo”, dice Álvarez. En su provincia las mujeres lideran casi el 30% de las listas.