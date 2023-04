El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Lugo ha eximido al Ayuntamiento de Lugo de abonar la indemnización de 15,4 millones de euros que reclamaban el promotor del edificio de O Garañón por la decisión del gobierno local de paralizar en 2011 la construcción del inmueble.

La sentencia desestima el recurso presentado por el promotor de O Garañón en julio de 2013, en el que pedía el reconocimiento del derecho a percibir una compensación millonaria.

El juzgado determina en su resolución que en 2011, momento en el que el consistorio paralizó la construcción del inmueble, no concurría “un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado”. De este modo, considera que lo que ocurrió “en ese momento, no posteriormente” debe “incardinarse dentro de los márgenes de lo razonable, no siendo la primera, ni única vez, que ha de retrotraerse un procedimiento administrativo por falta de un informe”.

El desarrollo urbanístico en el espacio en que se encuentra el edificio paralizado fue objeto de una causa judicial que acabó con el entonces alcalde, López Orozco, y su concejal de Urbanismo, Gómez Besteiro, imputados. El caso se archivó, pero obligó a Besteiro, cuando resultó imputado, a dimitir como secretario xeral del PSdeG.