Los hosteleros alertan del trasvase de alquiler tradicional al turístico con la Ley de Vivienda

La nueva Ley de Vivienda planteada por el Gobierno central ha conseguido unir a los sectores turístico e inmobiliario en su contra. Representantes de ambos recalcan que “tal y como está redactada” solo invita al trasvase de pisos de alquiler tradicional al alquiler vacacional. “Sabemos por experiencia que todo puede cambiar en el último momento, pero con lo que enumera el borrador solo se va a conseguir retraer la oferta de pisos para alquiler residencial de larga duración, una oferta que ya está en mínimos”, explica el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias. Para Iglesias, el texto es un llamamiento a derivar estas viviendas a uso vacacional o a su venta. El hecho de poner un tope al precio del alquiler sería motivo suficiente para que muchos propietarios prefieran otro modelo de negocio donde obtener mayor rendimiento económico. Pero desde el sector inmobiliario se señala también el vacío de protección jurídica que tienen los propietarios frente a posibles casos de impago. “Supondrá que muchos preferirán vender sus casas o mantenerlas vacías” dice el portavoz del sector, que también apunta a la fragilidad del mercado del alquiler residencial donde la oferta en Galicia es muy baja.

Según datos de las inmobiliarias, el circuito de vivienda tradicional tan solo cuenta con 3.000 pisos en toda la comunidad. “Es necesario que entre el 15% y el 20% de los contratos de alquiler que vencen se renueven en un plazo de en torno a 15 meses para que el mercado funcione. De lo contrario, el mercado gallego colapsa”, afirma Iglesias. Que recuerda que fijar topes al alquiler presiona a los propietarios, pero también al resto de los ciudadanos que se enfrentan a las subidas del Euribor (precio de las hipotecas). “El encarecimiento de los préstamos hipotecarios deja fuera la posibilidad de compra para muchos gallegos, que se suman a la demanda de alquileres. Y todo en un entorno que no favorece el aumento de pisos disponibles para uso residencial de larga duración”. Según las inmobiliarias, en la actualidad hay en torno a 160.000 hogares viviendo de alquiler en Galicia.

Preocupaciones que comparte el sector turístico. Por un lado, el secretario del Clúster de Turismo de Galicia, César Ballesteros, considera que además de ser una ley “precipitada y electoralista, hecha sin el consenso de los actores implicados, se supone que está creada para proteger la subida de precios del alquiler, pero la falta de oferta que va a provocar generará efectos muy negativos. El texto abre grandes ventajas a pasarse a la vivienda de uso turístico, cuando lo que habría que hacer es impulsar la construcción de nuevas viviendas, potenciar el uso de las que están vacías y ofrecer seguridad jurídica a los propietarios de cara al alquiler”. Exceltur, principal lobby turístico a nivel nacional, tampoco cree que así se solucione el problema de la vivienda.

17.102 Comparativa entre apertura de nuevos hoteles y de pisos de uso turístico VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO (VUT) ACTIVAS EN GALICIA 2023 14.068 12.070 Datos referidos a 1 de enero de cada año 9.872 7.643 Pontevedra 8.235 4.630 Fuente: Axencia de Turismo de Galicia VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO A Coruña 5.811 936 927 912 911 902 Lugo 2.363 893 887 HOTELES Simón Espinosa Ourense 693 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Que haya más pisos de uso turístico no es bueno para los hoteles. El clúster considera que “sale mejor comprar varios pisos y gestionarlos, que abrir un hotel”, se lamenta. Y subraya el momento crucial en el que se encuentra Galicia porque este es el inicio claro del proceso que ya viven ciudades como Barcelona, Oporto o Madrid, por el que los ciudadanos no pueden vivir en el centro de sus ciudades porque los precios son prohibitivos y se potencia el turismo de masas. “Los municipios pequeños no están preparados, es el motivo por el que Sanxenxo (el municipio con más vivienda de uso turístico de Galicia, con 2.447 de las 17.102 totales, frente a los solo 129 hoteles locales) no encuentra todo el personal de hostelería que necesita en temporada alta, porque no tienen dónde dormir en verano. O no hay sitio para estos trabajadores porque todo se destina a turistas, o es muy caro para sus sueldos y no les compensa trabajar en la localidad. Es lo mismo que ocurre en Ibiza, pero en menor medida. Estamos en el momento de definir el modelo de turismo que se desea para Galicia”, sentencia Ballesteros. Idea que comparte con la representante de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín, quien también apunta a la falta de vivienda protegida y de movimiento de los inmuebles vacíos, como claves en las “zonas tensionadas” del mercado del alquiler residencial.

“Parálisis de la construcción”

La conselleira de Vivenda, Ángeles Vázquez, afirma que de salir adelante la nueva ley tal y como está redactada provocará “una parálisis total y absoluta” en el sector de la construcción “tanto en suelo privado, como público. Además, es muy confusa, traslada obligaciones de las administraciones al administrado”, señaló. Por su parte el BNG, que se compromete a poner en marcha vivienda protegida, sobre todo para alquiler, califica de “esperpéntico” que Alfonso Rueda, ignore las dificultades de los gallegos para alquilar pisos, en palabras de Ana Pontón.