El rey emérito toma el rumbo hacia Sanxenxo, por segunda vez en apenas un año, a donde llega hoy procedente de Londres. Allí comenzó un regreso a Europa en una visita “estrictamente privada” y con claros objetivos deportivos y recreativos. Ya se le vio en un exclusivo club londinense y en el fútbol de élite. Estuvo el martes por la noche cenando con un grupo de amigos en el club privado Oswald, en el barrio de Mayfair, “uno de los refugios más exclusivos de la capital para altos miembros del gobierno, donantes adinerados, miembros de la familia real y estrellas del mundo del espectáculo que buscan festejar en privado”, según lo describe The Times. El Daily Mail publicó fotos de Juan Carlos saliendo del local. Según explicó la semana pasada, ayer tenía un almuerzo privado con Carlos III, a unos días de su coronación, el 6 de mayo, acto al que él no asistirá (sí Felipe VI y la reina Letizia), un encuentro que no fue confirmado por la Casa Real británica al tratarse de una visita privada.

Esta vertiente lúdica se acentuó en la noche de ayer con la visita del monarca al legendario estadio de Stamford Bridge, donde presenció el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones del Real Madrid contra el Chelsea, antes de poner rumbo esta mañana hacia el aeropuerto de Vigo: le esperan en Sanxenxo con los brazos abiertos.

Mucha discreción

Perfil bajo, privacidad y discreción. Esos son los principales hilos conductores de la visita del rey emérito, Juan Carlos I, a Sanxenxo, la segunda en un espacio de doce meses. En este caso, su llegada a la ría obedece principalmente a motivos deportivos y sociales, con una llegada al Real Club Náutico de Sanxenxo para disfrutar de dos días de regatas a bordo del Bribón y acompañado por su círculo más íntimo de allegados.

Una visita privada que contrasta con toda la atención mediática que recibió el año pasado, en su primera estancia en España tras dos años en Emiratos Árabes Unidos. Por esa parte, tanto el alcalde de la localidad, Telmo Martín, como el delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ofrecieron pocos detalles al respecto y normalizaron la situación.

“Es una visita privada”, afirmó el representante del Ejecutivo, que indicó que la Guardia Civil determinará cómo será el dispositivo de seguridad una vez que el monarca aterrice en Vigo este mediodía tras su parada en Londres y se dirija inmediatamente a Sanxenxo para sus actividades.

Por su parte, el emérito, que según fuentes de su entorno, manifestó su deseo de acudir a Sanxenxo para familiarizarse con el barco y competir durante el fin de semana, participará con el Bribón en la segunda regata de la Liga Española de la modalidad de 6 metros. Lo hará en la embarcación liderada por su amigo personal Pedro Campos, que comanda la clasificación por delante del Titia y del Alibaba II, los cuales se encuentran a tres y cinco puntos en la general, respectivamente. Está previsto que la acción competitiva dé comienzo en el Náutico de Sanxenxo el sábado a las 13.00 horas, con la reanudación de la prueba fijada para el domingo a las 12.30 horas.

Esta prueba en aguas de la ría de Pontevedra serviría también de punto de partida para que Juan Carlos I participe en el futuro en más competiciones de este tipo, principalmente en el Campeonato del Mundo de esta disciplina, que se disputará entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre en la isla británica de Wirth y para la que el Bribón ya figura entre los inscritos.

Don Juan Carlos, de 85 años, coge este mediodía en Londres el avión privado que le presta la familia real emiratí y viaja a Vigo. Será su segunda visita a España desde que se exilió a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) en agosto de 2020 para intentar mitigar el impacto en su hijo, Felipe VI, de las informaciones que se conocieron sobre su fortuna oculta. La fiscalía del Tribunal Supremo archivó las investigaciones porque los delitos o habían prescrito o no podían ser perseguidos por ser Juan Carlos I inviolable (según marca la Constitución) en su etapa como jefe de Estado, hasta 2014.

Segunda visita

La primera visita a Sanxenxo, en mayo del año pasado, dejó un gusto amargo en el actual rey. Durante unos días su padre fue el centro de los medios de comunicación y ya ha quedado como imagen más potente de aquellos días el momento en el que una periodista le preguntó si daría explicaciones de sus negocios privados y él respondió: “¿Explicaciones de qué?” mientras soltaba una carcajada.

Después de su estancia gallega estuvo unas horas en el palacio de la Zarzuela, donde almorzó con su familia, con la reina Sofía con mascarilla guardando la distancia social porque había dado positivo por COVID pocos días antes. En cambio, en este caso no está previsto ningún acto de este tipo. Todo apunta a que el domingo, tras la regata, regresará directamente a Abu Dabi.

Felipe VI no quiso que trascendiera ninguna imagen de aquel encuentro, el primero entre padre e hijo desde agosto de 2020. Después se les ha visto a ambos juntos en algunas ceremonias en el extranjero, como en el funeral de Isabel II, en septiembre en Londres; y en el mismo tipo de ceremonia, en enero, en Atenas (Grecia) por la muerte del rey Constantino, hermano de Sofía.

Telmo Martín: “Lo recibimos como un ciudadano más”

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, no quiso entrar ayer en detalles sobre la presencia del rey en la localidad durante esta semana. “Yo no tengo ninguna noticia oficial de que llega el rey Juan Carlos mañana a mediodía. Sí es verdad que a través de los medios de comunicación sí estamos viendo que sí estará en la regata de este fin de semana. Como dije el otro día: nosotros al rey Juan Carlos lo recibimos como un ciudadano más, como creo que recibimos a ustedes”, explicó Martín a los periodistas en la presentación del torneo de tenis. Tampoco quiso entrar en detalles acerca de la agenda del monarca. “Yo no tengo ninguna información, pero si la tuviera tampoco la utilizaría. Estamos en pre-elecciones ahora, que son el 28 de mayo, y no está bien que el alcalde de Sanxenxo, que se presenta por un partido, esté utilizando una información para beneficio propio”, aseguró Martín, que confirmó que, por ahora, no tiene previsto realizar ningún encuentro con el rey durante su estancia en la localidad. Martín también negó la puesta en marcha de un dispositivo de seguridad especial para esta visita, programada a partir del mediodía cuando se prevé que aterrice en el aeropuerto de Vigo. “No. Hay refuerzos por ejemplo con este torneo que empieza el domingo y termina el 30 de abril; se suele reforzar un poco más porque hay mucha gente”, argumentó.

El sector turístico le espera esta vez con menos expectación

En declaraciones a FARO, el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos (CETS) de Sanxenxo, Alfonso Martínez, ve la llegada del rey Juan Carlos I a Sanxenxo por segundo verano consecutivo de una forma diferente a la del año pasado, cuando el emérito eligió la localidad para su primera visita a España después de dos años de retiro en los Emiratos Árabes Unidos. En ese sentido, Martínez destaca que en 2022 sí se vieron “sobrepasados” y el acontecimiento generó una expectación “impresionante” para la que casi no hubo respuesta por parte del sector hotelero, con cientos de medios de comunicación acreditados para la ocasión y una demanda muy importante por parte de los turistas y curiosos. En este caso, el principal representante del consorcio aseguró que la visita del emérito “poco a poco irá cogiendo normalidad” y apunta a una posible proyección a futuro para el sector turístico sanxenxino, ya que “su presencia genera más repercusión mediática hacia Sanxenxo”. No obstante, en su opinión, la influencia clave de este fin de semana para el ámbito turístico radica particularmente en la competición de vela, que es donde se espera un número notable de participantes. Con respecto a hacer una estimación de la posible ocupación hotelera que habrá durante estas fechas, el presidente del CETS se mostró cauteloso y afirmó que “habrá que ver cómo salen las cifras más adelante”. Por otro lado, en ese marco de normalidad, con la discreción como punto principal de la visita del emérito, Martínez no descartó que haya gente que visite Sanxenxo motivados por la presencia del emérito, pero apunta a una línea descendente en ese sentido.