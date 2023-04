Arabia Saudí, una dictadura islamista, quiere que sus universidades despunten en el ranking de Shanghái, la lista más influyente de las mejores instituciones académicas del mundo. Para ello, paga a científicos de otros países con el fin de que declaren que están afiliados a las universidades saudíes y que en sus sedes realizan su labor principal. De esta forma, al contar en su nómina con reputados investigadores escalan puestos en las clasificaciones académicas internacionales, aunque lo hacen de forma artificial y con trampa, puesto que estos científicos no trabajan realmente allí. En España habría una decena de científicos realizando esta práctica. Pero también existiría otro proceder bien distinto. Que una universidad saudí inscriba sin su consentimiento a científicos. Y esto es lo que ha pasado, según asegura la Xunta, con dos investigadores suyos, Rubén Domínguez y Marian Pateiro, contratados temporalmente por el Centro Tecnolóxico da Carne, con sede en San Cibrao das Viñas (Ourense).

¿Cuál es el método común para “reclutarlos”? Arabia Saudí acude a la Highly Cited Researchers, una lista elaborada por la empresa inglesa Clarivate con los nombres de los 7.000 científicos más citados del mundo por sus colegas, y contacta con sus integrantes para ofrecerles, a cambio de una remuneración, que se afilien a sus universidades. ¿Por qué? Porque el ranking Shanghái a la hora es establecer su clasificación tiene en cuenta, como uno de sus indicadores, la presencia en una determinada universidad de precisamente estos científicos más citados en el mundo.

El caso más famoso en España es el del químico Rafael Luque, que aunque estaba contratado por la Universidad de Córdoba, modificó sus datos en la lista de Clarivate para figurar en primer lugar –ficticiamente– como investigador de la Universidad Rey Saúd. En cuanto lo supo la institución académica española, y dado que esta práctica es irregular, lo expulsó con una sanción de trece años sin empleo y sueldo.

Rubén Domínguez y María Pateiro figuran en la lista de Clarivate por ser altamente citados, pero también aparecen como afiliados a la Universidad Rey Abdulaziz. Ellos aseguran, a través de la Consellería do Medio Rural, que no tuvieron relación contractual alguna con esa universidad saudí: “Son trabajadores temporales del Centro Tecnolóxico da Carne, con cargo a proyectos de investigación. En estos momentos no están afiliados a ninguna universidad saudí, ni lo estuvieron ya que no formalizaron ningún tipo de contrato con King Abdulaziz University”.

Como son contratados temporalmente por la Xunta, a principios de este año trabajaron para la empresa murciana UP4 Institute of Sciences “en los meses que no estuvieron contratados en el Centro Tecnolóxico da Carne” y que desconocen los motivos por lo que sus nombres aparecen vinculados a la Universidad Rey Abdulaziz, si bien ese listado se difundió el pasado año.

En todo caso, según la Xunta, ambos investigadores se pusieron ya en contacto con la universidad saudí para que les dé de baja.

El exrector de la Universidad de Vigo Domingo Docampo dedicó tiempo a desentrañar la metodología empleada en el ranking de Shanghái y censura el recurso común de Arabia Saudí a contratar a investigadores altamente citados. “Hay que erradicar este tipo de prácticas. Es trampa, es dopaje, porque se paga dinero para comprar el nombre de una lista pagando calderilla. Y hay quien pierde la decencia”, censura.

Explica que la empresa Clarivate llama cada mes de septiembre a los investigados altamente citados para preguntarles por su afiliación y el destinatario tiene un mes y medio de plazo para responder. Entonces eligen la universidad o instituto al que quieren que se le adscriba, sin que Clarivate realice tarea alguna de verificación más allá de confirmar que sus trabajos son muy comentados o sirven de referencia para otros investigadores.

El problema existe, advierte Docampo, cuando un contratado en exclusividad por una universidad acepta el pago, en este caso, de Arabia Saudí a cambio de afiliarse en primer lugar a una de estas universidades. “Ese es un comportamiento corrupto”, sostiene.

Un solo investigador altamente citado puede permitir que una universidad gane hasta 200 puestos en el ranking de Shanghái. Entre los 112 investigadores altamente citados de Arabia Saudí, destaca hay un número “sorprendentemente alto” de once investigadores que indican instituciones españolas como afiliaciones secundarias (segundo después de China, que aparece como afiliación secundaria para 12 investigadores).