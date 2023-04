Galicia, en el podio en fuga de cerebros al extranjero

La universidad española no es “una fábrica de parados”. El informe recién publicado por la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) así lo sostiene, echando mano del número de empleos para trabajadores con titulación superior creados en 2020, “con una crisis profunda”. No obstante, en “La universidad en cifras” reconocen también la cara B de fenómenos positivos como una tasa de empleo mayor y una tasa de paro menor entre los egresados: no se libran de la “precariedad laboral”. Aunque al final, sostiene el informe, los salarios netos sean “comparables” a la “mayoría de países avanzados”, para alcanzarlos “deben transitar durante los primeros años de su trayectoria laboral por empleos de baja retribución”.

El anhelo de mayor calidad en los trabajos puede explicar que muchos titulados hagan la maleta para buscarse la vida fuera del país. Los gallegos más jóvenes imitan a sus antepasados, pero lo hacen con una formación universitaria bajo el brazo. Con los datos recopilados en el informe de la CRUE, que toma como referencia la promoción que finalizó en 2014 cinco años después de titularse en grado o en máster, Galicia se cuela en el podio de las comunidades en las que un mayor porcentaje de titulados que trabaja lo hace en el exterior. Fuga de talento Al evaluar la inserción laboral de los jóvenes, recoge el dato de cuántos de los que trabajan lo hace en el extranjero, la denominada fuga de talento: entre los graduados gallegos, es uno de cada diez, y en el parámetro que analiza los titulados de máster, que implica una formación ulterior, ocho de cada cien. Las cifras sitúan a la comunidad gallega de segunda en egresados de grado, ya que Asturias la supera por una décima, y de cuarta, empatada con Cataluña, tras Cantabria, Asturias y Castilla-La Mancha en posgraduados. La media estatal asciende a un 7,4% y a un 5,9 por ciento, respectivamente. La CRUE no solo recoge cuántos se van, sino que examina qué grado estudiaron. “Por encima de la media”, subraya, se sitúan “la práctica totalidad de los ámbitos de estudio de los campos de Ingeniería, Informática y Ciencias”. Eso resulta, destacan, “contradictorio” con el “desfase” existente en la cobertura de “perfiles tecnológicos de todo tipo”. Algo similar ocurre al detenerse en el perfil de los gallegos que trabajan en el exterior. La encuesta de inserción laboral del Instituto Nacional de Estadística de la que parten los rectores muestra que el máximo lo marcan los egresados de Lenguas, donde del total de titulados que están trabajando, uno de cada cuatro lo hacen fuera de las fronteras españolas. Los formados en una Ingeniería los siguen, uno de cada cinco, casi igual que los titulados en el ámbito de Técnicas audiovisuales y medios de comunicación (19,1%). También en ámbitos como Arquitectura y construcción, Veterinaria e Informática se supera el 15%. Precariedad La CRUE alega que es “factible” que la explicación al “desajuste” entre oferta y demanda en perfiles tecnológicos “tenga que ver con las diferencias de calidad y precariedad de los empleos ofertados en el mercado laboral español y el extranjero”. En el lado opuesto, entre los egresados con menos inserción en el extranjero, se hallan ámbitos asociados a un “mayor arraigo territorial y dependencia funcional”, caso de Educación y Derecho, señala el documento. Aparte, enfatiza que si bien en el “imaginario colectivo” se percibe una “notable exportación” de profesionales de Medicina y Enfermería, estos “se insertan laboralmente con mucha intensidad en el territorio español”. Parte del diagnóstico valdría para Galicia, dado que la encuesta del INE vincula a Educación un 0% de empleados fuera entre los titulados de 2013 que trabajaban cinco años después y en Medicina los sitúa en un 4,6%. Con los titulados en másteres se repite el esquema: en global, son ámbitos STEM los de mayor “intensidad” de inserción laboral en el extranjero y esa tendencia “puede revelar un déficit de calidad de la oferta de empleos en el mercado laboral de España”. De hecho, en otro capítulo el documento examina esa “calidad” y concluye la existencia de un “elevado nivel de precariedad laboral en Extremadura, Andalucía, Murcia, Canarias, Cantabria y Castilla-La Mancha” ya que más del 35% de los graduados insertados laboralmente lo está en figuras de becario o con contrato temporal”. En global, el nivel también es “muy” alto (31,8%) y Galicia estaría por encima, con un 33,1% por ciento, aunque en el ranking autonómico está en puestos de mitad de la tabla. La Xunta reprocha a la nueva ABAU una evaluación “subjetiva”

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha censurado una vez más la propuesta de nueva selectividad que maneja el Ministerio de Educación. Hace unos días las universidades públicas españolas alegaban en bloque contra el borrador y expresaban su “preocupación” sobre la viabilidad de poder implantar el modelo de evaluación de competencias ya el próximo curso y la Xunta suscribe su opinión: “Compartimos que el cambio es apresurado y que faltan garantías”. Tras recordar que Galicia aboga por un examen único con criterios “homogéneos de exigencia y corrección”, advirtió contra la “subjetividad” de la nueva prueba. En concreto, explicó que la Xunta encargó a una comisión de expertos analizar la piloto realizada por el Gobierno y concluyó, según explicó, que los exámenes “no se corresponden con lo que es propiamente una prueba competencial y que los criterios de evaluación son tan abiertos y subjetivos que difícilmente pueden disponer de unas rúbricas adecuadas para evaluarlos”. Aun así, indicó que Galicia se prepara ya para formar y ayudar a inspectores y profesores de la ABAU a elaborar exámenes acordes al modelo competencial que promueve la nueva ley educativa.