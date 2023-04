El portavoz de la plataforma de víctimas del accidente del Alvia, Jesús Domínguez, lamentó ayer el accidente ferroviario que en julio de 2013 segó la vida de 80 personas e hirió a 140, al considerar que se podía haber evitado con mejores sistemas de seguridad, como el ERTMS que no funcionaba en la crítica curva de A Grandeira. “Duele mucho por las víctimas saber que era evitable”, expuso ayer durante su declaración en el juicio, en el que se acusa a dos personas de lo sucedido: el maquinista, Francisco Garzón, y el exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte.

Domínguez se refirió precisamente a Garzón a preguntas de uno de los abogados de la defensa de este y reconoció el bálsamo que suponían las disculpas de este. “Que te pidan perdón y se reconozcan los hechos repara a cualquiera”, indicó, según informa Europa Press. Durante su intervención, puso el foco en las eventuales responsabilidades de Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, más que en Garzón.

Tras ser sometido a 18 intervenciones quirúrgicas tras el siniestro, Domínguez consultó en la web de Adif el sistema de seguridad instalado. La empresa indicaba que el sistema ERTMS llegaba hasta un punto kilométrico, pero luego se vio que “no es cierto”. Para llegar a esa conclusión, la asociación siguió el camino “doloroso” por el que “cuatro años después” hicieron llegar al juzgado los dosieres de seguridad de la línea.

Durante el interrogatorio de su propio abogado, la titular del juzgado de lo penal número 2 de Santiago, Elena Fernández Currás, intervino en un par de ocasiones para considerar impertinentes preguntas como si creía que el juicio podía consolarlo o su opinión sobre el hecho de que el accidente fuese evitable. “Todo lo que no es intencionado es evitable”, apuntó la jueza. “Que era evitable es claro”, replicó el testigo.

Durante su intervención en el recinto de la Cidade da Cultura habilitado para el juicio, Domínguez se refirió a su participación “muy activa” en la investigación “con sus medios y sus posibilidades y sus conocimientos”. “Juntarte con gente que ha perdido a sus hijos te hacer relativizar y decir: oye, soy un afortunado”, asumió.

Además, desde el accidente, no ha vuelto a viajar en tren o en avión, con excepciones como cuando se desplazó a Bruselas con una delegación de víctimas para proseguir “en esa búsqueda” de la verdad. “Con un ansiolítico y con esa gente sí he sido capaz de subirme”, reconoció.

Justo después ha sido cuando ha pedido la palabra el letrado de Garzón para recordar que el conductor pidió perdón a las víctimas. “Personalmente no he hablado”, comenzó Domínguez. “Pero me consta, porque públicamente ha pedido perdón, y evidentemente está muy bien, creo que todo el mundo lo entiende”, añadió antes de reconocer que esas disculpas “repara a cualquiera, en la vida cotidiana también”.

Por último, el abogado de Francisco Garzón ha traído a colación un artículo de Domínguez en que hacía referencia a que el exdirector de seguridad de Adif fue perito judicial en relación al accidente del metro de Valencia y apunta que “con una baliza se hubiera evitado el accidente”.

“Creo que es público y notorio. Compareció en las Cortes Valencianas. Dijo que hay que ser muy cafre, que hay que estudiar las causas y tomar medidas para que no vuelva a ocurrir”, sostuvo Domínguez en sus respuestas.

Tras este, compareció Laura del Moral, su pareja y también víctima, que vinculó la creación de la plataforma de víctimas con la necesidad de encontrar explicaciones. “Buscábamos respuestas que no nos estaban dando”, dijo.