La investigación fiscal contra las casas móviles se resuelve con solo un expediente en Galicia

La Fiscalía General del Estado impulsó el pasado año una investigación de oficio para detectar el asentamiento de forma irregular, preferiblemente en suelo rústico o cerca de la costa, de casas móviles o prefabricadas para las que se anunciaba que no resulta necesario licencia municipal para su instalación. Esta práctica es más o menos común en otras comunidades, pero no parece que sea así en Galicia, ya que tras la campaña de inspección realizada tan solo se abrieron unas diligencias de investigación en la provincia de Pontevedra, mientras que en las otras tres, según informa la Fiscalía Superior de Galicia, no se inició ningún procedimiento.

La Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado emitió al inicio del verano pasado un decreto para lanzar una investigación en toda España ante la proliferación de casas móviles, ya que, a su juicio, se considera “uno de los aspectos más preocupantes en materia urbanística, que nunca ha dejado de ser problemático, pero que está revolucionando el mercado inmobiliario, debido sobre todo a que la tendencia, a causa del COVID, es la búsqueda de espacios al aire libre”. Restricciones En Galicia estas casas móviles pueden ubicarse solo en suelo urbano o núcleo rural, pero requieren licencia municipal, acompañada de un proyecto técnico, como cualquier otra edificación. Y está totalmente prohibida su instalación en terrenos que son suelo rústico y en servidumbre de dominio público marítimo-terrestre. La Fiscalía lanzó su decreto tras comprobar que la proliferación de este tipo de edificaciones móviles por toda la geografía española se sustenta en un supuesto “vacío legal” y que se promociona, por parte de las empresas que las construyen, bajo el falso criterio de que se pueden instalar sin ningún tipo de licencia en suelo rústico o no urbanizable. Promociones falsas “Esto ha llevado a que se esté ofreciendo en venta un tipo de vivienda que sale al completo finalizada de fábrica y lista para su colocación en cualquier tipo de espacio abierto. Huelga señalar que se trata de un modelo de negocio de grandes proporciones e ingentes ganancias”, alertaba la Fiscalía de Medio Ambiente, que sostenía que “toda estructura habitacional requiere licencia con independencia de su sistema de fijación”. Esto provocó que se emprendiera una investigación, destinada tanto a caravanas como a casas móviles. Éstas ultimas son vehículos transportables, que no cumplen los requisitos de construcción, conservan sus medios de movilidad y están orientadas a una ocupación ocasional o de temporada. Normalmente tienen sus propias ruedas y una lanza para que sea posible su transporte por un vehículo con gancho remolque. Las empresas que las venden suelen equipararlas con una caravana y se utilizan, básicamente, como segunda residencia.