Miedo a multas y bum del alquiler disparan a récords el depósito de fianzas ante la Xunta

En las oficinas de las agencias inmobiliarias cada vez perciben menos sorpresa entre los propietarios de viviendas, oficinas, garajes o bajos comerciales que les encargan gestionar su alquiler cuando les informan de que la fianza que abona el arrendatario como garantía debe depositarse en las oficinas del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y no pueden guardársela en su casa, por mucho que lo especifique en el contrato. El mayor grado de conocimiento de este requisito, el miedo a las multas por incumplirlo y el bum del mercado del alquiler –Galicia suma ya casi tantos hogares arrendados como hipotecas– explican que el citado organismo haya batido el año pasado el récord de fianzas depositas en su sede con 48.098. Se trata de casi un 38% más que en 2021, lo que en términos totales supone 13.149 más.

La obligación de que las fianzas sean entregadas en custodia ante el IGVS fue regulada en 2008 por la entonces Xunta bipartita de PSdeG y BNG para evitar posibles abusos de los propietarios, como la no devolución de un dinero que equivale en la mayor parte de los casos a un mes de renta. También contribuía a reducir el mercado negro del alquiler. Pero no fue hasta 2011, ya con el PP en San Caetano, cuando se desarrolló ese precepto mediante un decreto, fijando castigos económicos en caso de incumplimiento de 300 a 3.000 euros, si bien la multa no puede superar el doble del aval.

Los datos evidencian una tendencia al alza en el cumplimiento de esta norma, que certifica Carlos Debasa, presidente de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin). “En cuanto al depósito de las fianzas de alquiler en el IGVS, vemos una línea absolutamente ascendente que habla de la integración de esta idea por parte de los propietarios. No se tiene controlado cuántos no actúan así, pero creemos que son cada vez menos”, expone.

Casi 174 millones

El año pasado, el IGVS recibió 48.098 garantías en depósito por un valor de 33,9 millones de euros hasta alcanzar un total de 267.713 que suman 173,6 millones de euros, según los datos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, de la que depende el citado instituto. Ese volumen total de fondos supone 21,6 millones más que en 2021, lo que representa un 14,2% de aumento.

“Esa obligación existe y desde Agalin en todos los contratos de alquiler que firman nuestras agencias asociadas tenemos el compromiso deontológico de explicitar a los propietarios que nos encargan el alquiler de una vivienda un punto que dice que existe la obligatoriedad del propietario de dejar la fianza depositada en el IGVS. A partir de ahí, los propietarios son libres de actuar como consideren, pero por la información que tenemos la mayoría actúa de manera correcta”, relata Debasa.

El presidente de Agalin reconoce que es “imposible controlar” qué dueños incumplen esa obligación, pero lo limita a casos entre particulares. “El porcentaje de fianzas depositadas es cada año mayor”, añade.

Las inspecciones realizadas por el personal autonómico supusieron el año pasado 171 multas a dueños de algún piso o finca urbana (garajes, bajos comerciales, oficinas...) por no depositar la fianza ante el IGVS por un importe total de 87.447 euros, lo que supone una media de 510 euros por caso.

A Coruña fue la provincia con mayor cantidad de castigos de este tipo con 61 por 41.857 euros, seguida de los 47 de Ourense (18.387 euros), los 46 de Pontevedra (21.116) y los 17 de Lugo (6.086), según los registros de Medio Ambiente.

Además, durante el año pasado se abrieron 229 expedientes por este asunto. Las sanciones pueden derivar estos casos o venir de ejercicios anteriores.

A Coruña es la provincia con más expedientes abiertos con 74, seguida de Pontevedra con 69, Ourense con 63 y Lugo con 23.