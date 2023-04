La Xunta agilizará la tramitación de la ley de la dependencia: el objetivo es rebajar los tiempos a la mitad. Así lo avanzó esta mañana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal de su Consello, donde se aprobó la remisión al Consello Consultivo del proyecto de nuevo decreto que regulará la gestión de la dependencia en Galicia. Algunas de las novedades que incidirán en “acelerar” los tiempos que median desde la solicitud a la concesión efectiva, pasan por aligerar lo que Rueda denominó “trámites engorrosos” y “plazos largos”.

De entrada, en vez de una docena de documentos, bastarán dos para empezar a iniciar el reconocimiento de la prestación: bastarán, de entrada, un informe médico y uno social. Otra cuestión clave de cara a rebajar los tiempos y situarlos en medio año de media, como apuntan fuentes de la Consellería de Política Social, será el tramitar a la vez la valoración y la denominada PIA, el plan personalizado, que hasta ahora son sucesivos.

Un plan B

Además, Rueda avanzó que, en función de la evolución de la persona, si cambia el servicio que precisa, no se empezaría de nuevo todo el proceso, sino que estaría previsto para que “automáticamente” fuese adoptado.

Además, señaló, la prestación económica se abonará desde el momento en que se establezca el PIA (plan de atención individualizado). Así, si acaso se recomienda un servicio y no se puede acceder a él, no hay que esperar a que esté disponible, inmediatamente habrá una prestación económica para un plan B o C, explicó Rueda.

El nuevo decreto forma parte del plan de choque de dependencia, explicó el mandatario autonómico.