El Consejo de Universidades también rechaza la Ley de Enseñanzas Artísticas

El máximo órgano de coordinación académica, así como de cooperación, consulta y propuesta en materia universitaria (adscrito al Ministerio de Universidades a través su Secretaría General, desde la que se relaciona administrativamente con el Ministerio de Educación) ha emitido un informe desfavorable al proyecto de ley de Enseñanzas Artísticas. Es decir, que el ente de “consejo” en materia académica y normativa relativa a la realidad de la Universidad (presidido por el ministro de Universidades, Joan Subirats) desaprueba el texto que el Ministerio de Educación ha elaborado. Recientemente aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros. En apenas una página, se establece una discrepancia directa entre los dos ministerios por el que saldría reforzada la postura de los 15 decanos de Bellas Artes.

La resolución ha sido registrada a través de la sede electrónica hace tan solo unos días y justifica su valoración en varios puntos especialmente sensibles por ser tradicionalmente terreno universitario. La nueva ley contempla la creación de una oferta de títulos de grado y máster equivalentes a los universitarios. “Los títulos de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores quedan incluidos a todos los efectos en el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES)”, establece el anteproyecto respecto a los de grado. Es decir: son grados universitarios. Sin embargo, el mismo texto determina que los alumnos solo tienen que tener Bachillerato, y no como en los grados universitarios actuales, en los que también se le exige superar la ABAU y alcanzar la nota de corte mínima según la carrera que se pretende cursar. Este escollo es para la Comisión Permanente del Consejo de Universidades una cuestión fundamental, por la que a los alumnos universitarios se les exigiría demostrar más.

Además, al considerar a las Enseñanzas Artísticas como grados universitarios, sus estudiantes tendrían acceso a los másteres previos al doctorado, para los que el Consejo de Universidades es tajante. “Estos estudios no pueden dar acceso a los estudios de doctorado”, al considerar que no hay peso académico suficiente en las Enseñanzas Artísticas, ni entre sus profesores. Mantiene que las exigencias de formación e investigación para estos son menores y no pasan los controles de calidad tan elevados que marca la Asociación Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), sobre lo que la nueva ley no se pronuncia. “Nosotros también debemos reunir unos requisitos de calidad en los estudios que se imparten en Conservatorios y Escuelas Superiores de toda Galicia, que son evaluados por un organismo independiente”, explica el director del Conservatorio Superior de Vigo, Esteban Valverde. Quien también recuerda el prestigio de este tipo de centros en toda Europa precisamente por: el método, los contenidos y el valor profesional de sus profesores.

Sin embargo, el anteproyecto sí habla de: “modificación de los porcentajes horarios requeridos” y “revisión y actualización” de los currículos de estas enseñanzas artísticas que lo precisen. Y añade, que el diseño de los planes de estudio para las enseñanzas artísticas se hará en colaboración con las comunidades autónomas y el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas. Busca establecer: “competencias, materias, contenidos y número de créditos” para cada disciplina y que se parezcan así al modelo que siguen las carreras actuales. Pero el Consejo de Universidades desaprueba la equivalencia total e insta a que en todo caso, solo tenga: “efectos profesionales”.