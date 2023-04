La inflación agranda la pobreza: 82.500 familias llegan a fin de mes con “muchas dificultades”

La inflación parece contenerse en el arranque del año, pero el desglose de los datos muestra que la cesta de la compra continúa su escalada, golpeando los bolsillos de las familias con más problemas. De hecho, las medidas del Gobierno para contener el encarecimiento de la energía o la gratuidad del transporte en ferrocarril parecen aliviar el peso de esta coyuntura para la mayor parte de hogares gallegos, salvo aquellos con problemas graves. En este caso, la bolsa de pobreza se agranda.

El porcentaje de familias gallegas con “muchas dificultades” para llegar a fin de mes se sitúa en máximos desde hace dos años y roza el 8%. Se trata de alrededor de 82.500 hogares en esa situación crítica, 15.500 más que al cierre del año pasado, cuando la inflación alcanzó sus picos más altos en cuatro décadas. A ello, se une el problema de acceso a la vivienda, con los alquileres en récords en las ciudades y las hipotecas encareciéndose tras seis subidas de tipos de interés.

La Enquisa Conxuntural a Fogares elaborada por el Instituto Galego de Estatística (IGE) revela una ligera mejoría de la situación general, pero un empeoramiento de quienes mayores dificultades atraviesan. El porcentaje de familias con problemas sigue superando el 50%.

Los hogares con dificultades para cuadrar sus presupuestos cada mes pasan del 48,2% al 46,2%, que aun así es el segundo peor dato desde finales de 2021. En el caso de los hogares “con mucha dificultad” el porcentaje aumenta del 6,25% al 7,69%. En cuanto a los núcleos familiares que llevan al día 31 “con facilidad”, el dato mejora respecto al final del pasado pasando del 45,4% al 46,1%, pero sigue lejos del 51% del segundo y tercer trimestre del año pasado e incluso del 49% de comienzos de 2022. Es decir, a pesar de las medidas para abaratar la cesta de la compra, como la reducción del IVA, la mayoría de hogares gallegos estira sus ingresos para completar cada mes.

Eso se debe a que la inflación “es básicamente como un impuesto para todos, especialmente para las rentas más bajas, que destinan la mayor parte de recursos a servicios básicos como la alimentación, de ahí que el aumento de la subyacente sea preocupante para ellos, al traducirse en un claro empeoramiento de su situación económica”, apunta Alberto Vaquero, profesor e investigador del departamento de Economía Aplicada de la facultad de Ciencias Empresariales de la Universidade de Vigo.

“El problema es sobre todo en la pobreza infantil, ya que los niños necesitan estar bien alimentados para conseguir un buen crecimiento"

Sin medidas de “mayor protección social”, este experto vaticina un “empobrecimiento cada vez mayor de las familias”. “El problema es sobre todo en la pobreza infantil, ya que los niños necesitan estar bien alimentados para conseguir un buen crecimiento. Una población joven con carencias alimenticias se traducirá en corto plazo en problemas de salud, con el consiguiente problema no solo de calidad de vida, sino también presupuestario para atender todas las repercusiones sanitarias”, añade.

Otros datos ilustran el impacto de la inflación. El 27% de hogares gallegos no se permitió ningún extra durante el primer trimestre del año, lo que supone el porcentaje más elevado desde el tercer trimestre de 2021. Aun así, las medidas excepcionales para superar el temporal se redujeron respecto a finales del año pasado. Por ejemplo, el cambio en el hábito de compras, priorizando marcas blancas u ofertas descendió del 40,9% al 31,13% –que es casi el triple que a comienzos de 2022–, si bien aquel periodo coincidió con las navidades, elemento que afecta también a la reducción de gastos en calzado, ropa, electricidad o transportes: de 46,5% al 27% actual. En el caso de la ayuda a familiares o el recurso a medidas financieras como créditos, los datos también se redujeron. En el primer caso, del 7,18% al 4,88%; en el segundo, del 2,74% al 1,45%.

“Con la cesta de la compra y la vivienda tan elevadas, se incrementarán los problemas” Eloína Ingerto - Presidenta de Rede Galega contra a Pobreza

–Parece que la inflación golpea a los hogares con mayores dificultades, que son incapaces de salir de esa situación. ¿Por qué se agranda la bolsa de pobreza?

–La inflación afecta a productos de necesidades básicas. Todos comemos, por así decirlo, y eso está afectando a las familias con menos recursos, que reducen la calidad de la alimentación para ahorrar, pero es difícil poder reducirla más. Aumenta la bolsa de pobreza por eso, porque afecta a productos de primera necesidad y porque la capacidad de ahorro de esas familias está muy limitada. Y esto está vinculado a gastos fijos, como la vivienda, los recibos de luz... Es un círculo vicioso muy difícil de romper.

–¿Qué medidas podrían paliar esta situación y los problemas de las familias más vulnerables?

–Pues ayudas directas inmediatas, de emergencia, que pueden ser gestionadas por concellos o a nivel autonómico. Y, por supuesto, seguir generando empleo de calidad, que contribuye a poder sobrellevar la situación.

–¿Mantienen la necesidad de recuperar la tarjeta básica, ese bono de dinero para comprar alimentos y productos de higiene?

–Sí, una ayuda directa así es necesaria. ¿Por qué? Porque se eleva la bolsa de pobreza debido a un elevado gasto vinculado a la vivienda y mientras se mantenga la inflación no se sale de esta situación. Ayudas directas así son necesarias mientras no se desarrolla el ingreso mínimo o la ley de inclusión. Hacen falta medidas inmediatas.

–¿Cuáles son las perspectivas para lo que queda del año? Porque no solo aumenta la cesta de la compra, sino también los alquileres y las hipotecas.

–Mientras se mantenga la cesta de la compra elevada, pero también la vivienda y los gastos de mantenimiento de esta, se va a incrementar la situación de pobreza no solo en la clase social más baja, sino también en la clase media. La perspectiva no es muy positiva a corto plazo. También se pusieron en marcha medidas fiscales como la bajada del IVA de algunos productos, que tienen impacto el primer mes, pero luego no mejoran realmente las condiciones de vida de las personas.