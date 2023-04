Nunca el nombramiento de un delegado del Gobierno había generado tanta expectación. No por la designación en sí, sino por su vuelta a la primera línea política tras una carrera a la Presidencia de la Xunta truncada por una decena de investigaciones judiciales que finalmente fueron archivadas.

El exlíder del PSdeG Xosé Ramón Gómez Besteiro tomó este lunes posesión del cargo como delegado del Gobierno en Galicia, una plataforma que, con el beneplácito de la actual dirección socialista en la comunidad capitaneada por Valentín González Formoso, lo puede catapultar como cabeza de cartel a las autonómicas del próximo año

Siete años después de que el político lucense entrase por última vez como secretario xeral del PSdeG en la sede del partido para anunciar su dimisión por la larga lista de imputaciones de Pilar de Lara –fue el 18 de marzo de 2016 cuando puso punto a su liderazgo en el PSOE gallego–, regresa de la mano de Pedro Sánchez y de la cúpula de O Pino como delegado del Gobierno en Galicia. Es el duodécimo titular del cargo, que a diferencia de sus antecesores no tomó posesión en la sede de la Delegación, sino que en el recinto de Palexco, en el puerto de A Coruña, por su mayor capacidad. Fue todo un acto de reparación y desagravio.

Arropado por su antecesor en el cargo, el ministro de Sanidad desde hace apenas una semana, José Miñones, Besteiro prometió hacer un “Gobierno a pie de calle”. “Trabajaré por impulsar los principios que sustentan nuestro Gobierno, que son la justicia social, la justicia económica y la justicia ecológica”. Es precisamente la Justicia, según dijo al prometer su cargo sobre el artículo 14 de la Constitución, que versa sobre la igualdad de los españoles, “un valor con un significado muy especial para mí”.

“Por una decisión libre y responsable hoy estoy de nuevo en la política”, dijo Besteiro en su discurso, en el que se le quebró la voz al recordar el apoyo de su familia durante estos años de larga travesía judicial. “No llegué hasta aquí solo. Se lo debo a mi familia, a la que está aquí presente y la que ya no puede estar, y también a mi partido, la familia política que somos los socialistas”, relató. Pero también se lo debe, dijo, al sentido del humor “Un sentido que a mí me ayudó mucho, es un modo, muy gallego por cierto, de entender y abordar el día a día. Nunca lo olvidaré en esta vida: Nunca choveu que non escampase”, expuso.

“Claro que vengo a hacer política, la política de las personas”

Con un discurso en el que tendió la mano a la colaboración con la Xunta y en el que reivindicó el municipalismo, la “justicia” y la “política de las personas”, Besteiro defendió a Pedro Sánchez y a su Gobierno que, en su opinión, “marca la historia de España por dos condiciones sobresalientes”: “la capacidad innegable para afrontar las crisis (...) y la imbatible determinación para hacer prevalecer los intereses de la mayoría”. Se comprometió a “trabajar para seguir impulsando la justicia social” y para abordar los proyectos pendientes. La “justicia económica” será también otro de sus ejes al frente de la Delegación, para lo que espera desarrollar iniciativas en toda la comunidad tras recordar la construcción de las fragatas en Navantia que aseguran 9.000 empleos. Otro de sus campos de actuación será la “justicia ecológica”, citando cuestiones como la transición ecológica o el hidrógeno verde.

“A hacer política”

“Claro que vengo a hacer política, la política de las personas”, proclamó. En su regreso a la vida pública, Besteiro quiso reivindicar, “en tiempos de descrédito” en los que se habla de “hacer política” como algo negativo al igual que la expresión “politizar las instituciones”, una “política de verdad entre todas las administraciones”. Diálogo, acuerdo, consenso y trabajar para dar soluciones. Son las líneas de trabajo que defendió el nuevo delegado del Gobierno, que tendió “la mano” al presidente de la Xunta y aseguró que hay una “oportunidad histórica” para Galicia, tras abogar por una política que prime el interés común, la cooperación y no confrontación desde las instituciones.

Por cuestiones personales la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, tuvo que cancelar ayer toda su agenda y no pudo asistir a la toma de posesión. En su lugar acudió su número dos, Alfredo González, quien ensalzó las virtudes que debe tener un cargo público y que, destacó, reúne el nuevo delegado del Gobierno. “Comprometido con su tierra, desde sus puestos ha hecho mejor a Galicia”, reivindicó González.

También Miñones en su intervención tuvo palabras de reconocimiento a lo “difícil” que fue este “largo camino” que Besteiro tuvo que “sortear”, con diez imputaciones que le apartaron de la política y que, finalmente, tras el carpetazo a todas ellas, ha regresado como delegado del Gobierno en Galicia. Lo hace siete años después de verse forzado a dimitir y apunto de cumplirse dos desde que el ahora ministro de Sanidad le precedió en el cargo. “Recuperamos un gran valor para el servicio público; esta etapa va a ser muy intensa y fructífera”, auguró Miñones tras poner en valor la experiencia, solvencia, diálogo y capacidad de trabajo que caracterizan a Besteiro.

Intervención de Rueda

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fue el encargado de cerrar el acto deseando suerte a Besteiro porque sus “éxitos” serán los de los gallegos y los españoles. Tras la mano tendida que le ofreció el nuevo delegado del Gobierno, Rueda, que presumió de que Galicia es “garante de lo previsible” en tiempos “en los que la incertidumbre es parte ya de la rutina”, recogió el guante y defendió la necesidad de que las instituciones aporten “normalidad” y escapen del “roce” y la “confrontación”, algo que, dijo, “no tienen cabida en la política de España”.

“La hoja de ruta de Galicia no puede ser ideológica ni partidista. Tiene que ser, para que funcione, asumible por las instituciones, administraciones y los responsables políticos de todo signo y planteamiento”, reivindicó, si bien le puso como deberes los fondos Next Generation, el “desarrollo de competencias” o “solucionar los problemas de la sanidad pública”.