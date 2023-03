Portugal será probablemente uno de los destinos escogidos por multitud de españoles para pasar las vacaciones de Semana Santa 2023. Muchos irán en coche. Y probablemente habrá una buena parte de conductores españoles que recibirá sonoras pitadas cuando tracen una rotonda portuguesa. ¿Por qué? Porque en el país vecino las glorietas no se toman igual que en España.

Para circular por Portugal, por lo tanto, los conductores no solo deben estar atentos al sistema de peajes diferente a España que hay en muchas de sus autovías. También deberán tener mucho cuidado en todas y cada una de las rotondas del país vecino. Trazarlas 'a la española' no solo puede acabar en accidente, sino también en una importante multa.

Las rotondas en Portugal no se trazan igual que en España. No todo el mundo el sabe, pero los españoles tienen que cambiar el chip al cruzar a raia. De lo contrario, no solo podría acabar en bronca y sonoras pitadas de los conductores portugueses (o accidente en el peor de los casos). Los españoles deben saber también que atravesar una glorieta "a la española" a la vista de la Guardia Nacional Republicana (GNR) lleva aparejada una multa de entre 60 y 300 euros.

En las rotondas de Portugal el carril de derecho no se puede utilizar siempre

Hace varios años que el país vecino decidió incluir normas claras en su código de circulación sobre cómo se debe trazar una glorieta. En España, más allá de las recomendaciones que periódicamente realiza la Dirección General de Tráfico (DGT), no existe un artículo tan concreto y claro como en Portugal, de ahí las constantes dudas que surgen a este lado de la frontera. Entre ellas, está una de las más habituales y que puede dejarte sin 300 euros en Portugal: utilizar siempre el carril derecho (exterior) de la rotonda.

¿Qué pasa con el carril exterior de las rotondas?

Aunque no es lo recomendable a no ser que se vaya a tomar la primera o segunda salida de la glorieta, en España los conductores que circulan por el carril derecho tienen siempre prioridad. Además, no se puede abandonar la rotonda directamente desde los carriles interiores sin antes haberse posicionado en el derecho.

Pero, ¿se puede recorrer una rotonda completa por el carril exterior? En España, la verdad es que sí, pero no es lo más recomendable si lo que se va a hacer es abandonar la glorieta en las últimas salidas o si se va a hacer un cambio de sentido. Nada en el Reglamento General de Circulación español lo impide. De hecho, muchos conductores en España se aferran al anillo exterior vayan hacia donde vayan ya que les da prioridad y, en caso de accidente, tienen casi siempre las de ganar. Y aquí radica la principal diferencia con Portugal que está creando importantes problemas cuando los españoles cruzan al país vecino.

¿Cómo hay que tomar las rotondas en Portugal?

El código de circulación luso es claro: el carril derecho de las rotondas solo se puede utilizar para tomar la primera salida (cuando se accede a la glorieta) o la más inmediata (una vez que se está dentro de ella). De hecho, es probable que muchos españoles no solo hayan recibido sonoras pitadas en sus viajes al país vecino, sino que probablemente se han sorprendido al ver que el carril izquierdo de acceso a las glorietas está muchas veces más congestionado que el derecho. En España suele ocurrir al contrario. En la ley lusa está la respuesta.

Según el código de circulación de Portugal, desde 2014 en las rotondas los conductores deben adoptar el siguiente comportamiento:

Entrar en la rotonda después de ceder el paso a los vehículos que ya están circulando por ella. Este primer punto es igual que en España. Los vehículos que están dentro de la glorieta tiene prioridad sobre los que van a acceder. Si pretende salir de la rotonda en la primera salida, debe ocupar el carril de la derecha. Si pretende salir de la rotonda por cualquiera de las otras salidas, solo debe ocupar el carril más a la derecha después de pasar la salida inmediatamente anterior a aquella por donde pretende salir, aproximándose progresivamente a esta y cambiando de carril tras haber tomado las debidas precauciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartado anteriores, los conductores deben utilizar el carril más conveniente a su destino.

Multas

Esta normativa deja claro que a la hora de incorporarse en una rotonda en Portugal solo se puede hacer a través del carril derecho si se va a tomar la primera salida. De lo contrario, hay que entrar obligatoriamente siempre en el carril o carriles contarios y pasar al exterior solo unos metros antes de que se vaya a tomar la salida. Infringir esta normativa supone sanciones de 60 a 300 euros.

¿Por qué se producen las pitadas y las broncas? La tendencia de muchos conductores españoles es la de entrar siempre por el carril derecho aunque no sea la primera salida la que van a tomar. De esta forma, los pilotos lusos, más acostumbrados a que la mayoría de coches vayan por el anillo interior, se encuentran con vehículos (la mayoría de matrícula extranjera) que dificultan su salida de la rotonda cuando se van a cambiar hacia el carril de fuera para poder abandonarla.