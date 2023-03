Un total de 3.079 médicos de familia y enfermeras se disputarán mediante un concurso de méritos hacerse con una plaza fija en el Sergas. Están en juego 501 puestos: es decir, hay una media de seis aspirantes por cada plaza.

El Diario Oficial de Galicia publicó ayer la lista de admitidos en este concurso de méritos: son 349 médicos de familia y 2.730 enfermeras. Además hay 75 que tienen su domicilio fuera de la comunidad autónoma.

Este concurso forma parte del proceso para estabilizar la plantilla en el Sergas. Se cumple, de esta manera, con la Ley estatal de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Según explica la Consellería de Sanidade, el objetivo es rebajar la tasa de temporalidad en el sistema sanitario público para situarla en el año 2024 por debajo del 8 por ciento.

Dentro de este proceso de estabilización hay dos vías: un concurso de méritos para las plazas ocupadas por temporales durante más tiempo y un concurso oposición para el resto.

En el caso del concurso de méritos los aspirantes no necesitarán hacer ningún examen, simplemente se evaluará su currículum.

Así para enfermeras se ofertan 459 plazas y se han admitido 2.730 aspirantes. Además, hay otras 1.556 plazas que se cubrirán mediante el sistema de concurso oposición.

En cuanto a la categoría de médico de familia se convocan 42 puestos por los que competirán 349 profesionales que resultaron admitidos en el proceso de evaluación de méritos.

A estas plazas hay que sumar otras 150 de médicos de familia que se decidirán tras un concurso oposición.

Los aspirantes excluidos del proceso o que no aparezcan en la lista de admitidos tendrán ahora 10 días hábiles (el plazo termina el 27 de marzo) para presentar su reclamación.

En el caso de los médicos de familia solo quedaron excluidos 16 aspirantes por superar la edad máxima exigida, no haber acreditado el nivel de titulación académica requerida para el acceso a la especialidad, no haber entregado el formulario de solicitud o no acreditar el pago de tasas.

A este proceso excepcional mediante concurso de méritos, se suma el sistema de concurso oposición para un total de 105 categorías. El objetivo del Sergas es resolverlos en el plazo de dos años.

Actualmente están desarrollándose los procesos selectivos de estas 105 categorías de personal estatutario que permitirán la incorporación de 5.585 profesionales.

Esta misma semana se publicarán las listas provisionales de personas admitidas del proceso selectivo del concurso oposición en la categoría de enfermera.