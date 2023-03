El Gobierno diseña la nueva ABAU a partir de la prueba piloto que Galicia rechaza

Alumnos de medio centenar de institutos de todo el Estado, aunque no estudiantes gallegos, se enfrentan hoy a las pruebas de la futura selectividad. No es el examen de verdad, el que determinará en gran medida quién entra y quién no en la carrera deseada en la universidad para el próximo curso, que toca en junio, pero sí tendrá su relevancia porque servirá de campo de pruebas de la nueva ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade) que vendrá a partir de 2024.

Probarán el nuevo tipo de examen, con un formato más competencial, en línea con la renovada ley educativa, alumnos de 1º de Bachillerato (porque son los que estudian con el nuevo currículum) de centros de una docena de comunidades y el Ministerio de Educación asegura que los resultados permitirán “tomar decisiones basadas en evidencias en canto al modelo de prueba definitivo de cada materia que se realizará en 2º de Bachillerato” a partir del próximo año, hasta el punto de, si es preciso, “modificar, en su caso, aquellos aspectos que se determinen”. Los propios alumnos podrán opinar sobre el contenido y la estructura. ¿Qué se va a analizar? El grado de adaptación de los estudiantes a pruebas competenciales, el tiempo establecido para los ejercicios, la comparativa entre los distintos modelos posibles de preguntas y la “fiabilidad de la corrección”, explican desde el Ministerio. Cuando ese análisis esté acabado –la previsión es que para mayo– se “tendrá en cuenta” para elaborar los modelos de pruebas de todas las materias de 2º de Bachillerato. El Gobierno espera tenerlos listos en junio, con un año de antelación, subraya, al estreno oficial del nuevo sistema. Galicia se queda fuera del ensayo Galicia y su alumnado se quedarán, no obstante, fuera de ese ensayo general, junto a autonomías gobernadas por el PP (Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia), además de Aragón y de Euskadi. El que la prueba no se celebre en Galicia tiene que ver con que el Ejecutivo gallego, como el resto, abandonase la mesa de trabajo sobre la nueva selectividad “ante la negativa del Gobierno central a escuchar las propuestas autonómica”, lo que incluía también las posibles pruebas de pilotaje, a las que, asegura el Gobierno, se invitó a todas las autonomías. El Ejecutivo gallego plantó el grupo de trabajo en noviembre, aunque después de eso no dejó de insistir al departamento dirigido por Pilar Alegría que retire la reforma de la ABAU al entender que “agravará las desigualdades entre alumnos en función de la comunidad de procedencia”. De hecho, Galicia aspira mayor homologación y, más aún, a un examen único. Cómo serán las pruebas piloto Las pruebas a las que se someterán hoy alumnos de 1º de Bachillerato, elaboradas por grupos de trabajo con presencia de docentes de Bachillerato y de la universidad, consisten en dos ejercicios: uno de una materia común y otro de la obligatoria de la modalidad. En concreto, hay pruebas de Lengua Castellana, Inglés y Filosofía en comunes y de Dibujo artístico, Latín y Matemáticas en modalidad. Junto al examen se distribuirán cuestionarios y se prevén entrevistas para que los alumnos opinen sobre la estructura, el contenido y las características de las pruebas, que corregirán docentes con experiencia en selectividad, pero que no prepararon los exámenes. En este contexto, el Ejecutivo central vuelve a defender cambiar la ABAU alegando que existen modificaciones en el Bachillerato, nuevos currículos y un enfoque competencial que exige coherencia entre qué se enseña y cómo se evalúa. En todo caso, el Gobierno apunta que el examen que se estrenará en 2024 obedecerá a un tránsito “paulatino” y de “progresiva adecuación al nivel de experiencia” de alumnado y profesorado. De ahí que ese cambio se traduzca en más tiempo (105 minutos) y una ponderación igual en todos los ejercicios.