Países europeos captan por LinkedIn e Instagram a médicos de toda Galicia

Galicia achica los escasos médicos de los que dispone sin darse cuenta, porque mientras la comunidad se las ve para cubrir las plazas disponibles de personal sanitario tirando de listas y ofrece incentivos económicos por las guardias, otros países se han lanzado a una caza sin cuartel para llevarse al sanitario que tenga dudas con su futuro inmediato. Antigua suena ya la ‘guerra de precios’ entre comunidades autónomas para intentar cubrir sus plantillas de médicos. El nuevo escenario es el de un mercado internacional donde ciertos países europeos con déficit de médicos patrios se enfrentan por el botín español.

Surge así la figura del reclutador, perteneciente a una agencia especializada en recursos humanos que, a través de LinkedIn e Instagram busca, seduce y contrata a los médicos españoles para países como Francia. “No necesito ir a España para nada, a diario contacto por Instagram y las entrevistas se hacen por teléfono. Estoy hablando con unos veinte médicos gallegos para que se vayan a trabajar a clínicas francesas. Uno de ellos ya ha firmado la promesa de trabajo, está pendiente de colegiarse en Francia”, afirma la responsable de reclutamiento médico en España de la agencia Jober Group, Conchi Muñoz. “Hay muchos profesionales quemados con la situación laboral que hay en España, no se sienten valorados después de haber estudiado tantos años. Y en Francia hay una necesidad impresionante de médicos, ahora buscamos 3.000. Muchos de los franceses no se pueden jubilar porque no tienen reemplazo. Por eso las clínicas ofrecen tan buenas condiciones a los españoles. Tienen contrato indefinido desde el principio y cobran entre 7.000 y 10.000 euros al mes dependiendo de la especialidad. Las más reclamadas son oftalmología, ginecología, dermatología, radiología y oncología”, asegura Muñoz.

“No necesito ir a España para nada, a diario contacto por Instagram y las entrevistas se hacen por teléfono” Conchi Muñoz - Responsable reclutamiento

El perfil general de los médicos que deciden irse a trabajar a otros países es el de especialista con edades en torno a los 30 años. Normalmente no tienen hijos aunque muchos sí pareja. Además de las redes sociales es muy habitual en toda España que los mismos colegios oficiales ofrezcan en sus instalaciones charlas y sesiones informativas sobre ofertas de empleo en el extranjero. En muchas ocasiones, son ofrecidas por personal reclutador de agencias privadas, según apunta Conchi. Madrid es una de las comunidades más activas, como indica Carmen, radióloga gallega ahora ejerciendo en la capital. Varias amigas de la especilista formada en Santiago, también gallegas, están trabajando ahora mismo fuera, concretamente en Gran Bretaña donde las ofertas de empleo para sanitarios españoles no cesan. De hecho una de estas doctoras se encuentra ahora en pleno proceso de cambio de clínica por lo que prefiere no facilitar su nombre pero explica que lo hace porque puede permitirse negociar mejores condiciones aún de las que tiene ahora mismo.

El caso de España no es aislado. La falta de personal sanitario para cubrir la demanda de servicios es generalizada en toda Europa. Francia es uno de los países más activos en el reclutamiento de profesionales en España porque, además de valorar su formación médica, la cercanía cuenta como ventaja en la carrera por la ‘caza’ del médico que efrenta a países de toda la UE. A estos no les queda otra que ofrecer condiciones laborales atractivas y facilidades para conciliar la nueva vida, y ahí entran las agencias en juego. Otros países en la pugna son: Suiza, Inglaterra, Alemania y los países nórdicos.

La clínica contrata a la agencia

Encontrar médicos para contratar no es fácil en los sistemas de salud nacionales de cada país por eso, muchas clínicas y médicos solicitan los servicios de las agencias de recursos humanos especializadas en cazar talentos médicos. La clínica especifica el perfil del médico que busca y los reclutadores se ponen en marcha. Un servicio por el que no se cobra nada a los médicos que son contratados, asegura Conchi Muñoz, ejercen de intemediario como una inmobiliaria.

Un servicio integral en el extranjero que trata a los médicos como expatriados Mudarse a otro país requiere un complejo proceso de decisión en el que cuestiones como dónde vivir se convierten en un verdadero quebradero de cabeza. Gestionar un traslado es difícil pero intentar alquilar un apartamento desde España es una tarea que requiere un esfuerzo titánico. Muchas agencias de captación de médicos, conocedoras de ello, ofrecen un servicio integral que va desde el alquiler de una vivienda hasta la apertura de una cuenta en el banco, la contratación de servicios como el teléfono y orientación administrativa y jurídica sobre el proceso de colegiatura en en el país receptor. De esta manera, los doctores que deciden marcharse disfrutan de los servicios propios que se les ofrece tradicionalmente a los expatriados de sectores como la auditoría, la ingeniería o la investigación científica, como incentivo para facilitar el trasvase de profesionales a países: por su distancia con España, su situación socioeconómica no atractiva o que el país registre un elevado índice de inseguridad. Además cubren otras necesidades como: el aprendizaje del idioma. En Francia (excepto Normandía) solo piden a los médicos nivel de B2, sin necesidad de presentar título oficial porque se valora en entrevista, asegura Conchi Muñoz.

“Trabajo 3 días, coordino, tengo 1 hora por paciente, elijo mis vacaciones y cobro más” María Martínez Hervés - Psiquiatra en Gran Bretaña desde hace 3 años

María es gallega y psiquiatra coordinadora de un equipo de atención comunitaria para pacientes entre 0 y 18 años. Algo que como bien indica ella “claramente no hay en España” . Para la doctora, es la primera razón por la que sigue en Londres después de varios años y cuatro cambios de trabajo como doctora especialista buscando el que le gusta. “Trabajo tres días a la semana porque así lo elegí, no veo pacientes a no ser que sea necesario. El tratamiento lo coordinan desde enfermería y yo les superviso. Y puedo elegir los días que trabajo de manera presencial y los que lo hago en remoto, a no ser que tenga que hacer clínica; esos días veo yo a los niños, pero cuento con un tiempo por paciente de entre 1 y 2 horas, dependiendo del caso. En España eso es imposible”, explica la doctora. Otras ventajas de su trabajo en Inglaterra, junto con el sueldo, son no tener que hacer guardias presenciales (solo tiene que estar localizable una vez cada seis semanas) y la posibilidad de coger vacaciones cuando quiere, siempre que su labor esté cubierta por algún compañero.

Algunas de las empresas de reclutamiento más activas con los médicos en Gran Bretaña son Pulse y Athona desde las que la doctora recibe noticias de forma habitual. “A mí me están llamando todos los días de agencias”, dice la psiquiatra que aunque ella no ha trabajado nunca a través de ninguna, por las ofertas que le ofrecen sabe que “pagan súper bien”. “También los tengo por LinkedIn, son una plaga”, agrega. Ella nunca solicitó información a ninguna de estas agencias y por eso, cuando se le pregunta de dónde sacaron su número de teléfono ella responde, “ni idea, se los pasan de unas a otras”.

Además, como coordinadora, esta psiquiatra tiene atribuciones para poder contratar el personal que necesita. “Aquí me dejan desarrollar el equipo a mi gusto. Pero en el registro del sistema sanitario británico no encuentro al perfil profesional que busco muchas veces”, dice explicando por qué estas agencias de captación de médicos se hacen tan necesarias en estos países. Además, “les encanta lo preparados que estamos los médicos españoles. Siempre me preguntan si no tengo más colegas que quieran trabajar aquí”, relata María. Se siente feliz, desarrolla su labor profesional como quiere y tiene tiempo para volver a Pontevedra.

“Aquí hay trabajo para las nuevas generaciones de enfermeras” Victoria Chantrero - Enfermera en suiza desde hace 30 años

Victoria también es gallega y sanitaria. Ella pertenece a la generación que se atrevió a irse a buscar una vida mejor cuando no había las ventajas que hoy ofrecen internet y los teléfonos móviles actuales. Valiente se abrió camino desde su Xeve (Pontevedra) natal hasta Fribourg (Suiza) la ciudad que la acogió en el país de los Alpes. Se fue porque sabía que allí podría vivir mejor, tener más oportunidades y ahorrar para su futuro y su familia. El empujón fue el clásico contacto entre familias de colonos de su mismo pueblo de origen. Juntos crearon la comunidad que hoy representa una parte esencial de la ciudad suiza.

Ese servicio de asistencia integral que ofrecen hoy las agencias lo tuvo de manos de sus vecinos. Cuando llegó apenas tenía 16 años. Y hoy, unas décadas después, repasa con este periódico lo que ha sido la elección que marcó para siempre su vida, un acierto que le ha brindado un porvenir de éxito como enfermera y en un centro de cuidados de mayores, la Residence St. Martin Cottens. Allí, junto a sus otros 200 compañeros cuidan a los 105 residentes. “Tenemos diferentes horarios para adaptarnos al modo de vida de los residentes, con labores de acompañamiento y animación”, explica Victoria.

Las residencias en Suiza dependen directamente del Estado por lo que el salario está fijado en los baremos oficiales según su formación, experiencia y otros méritos. “Aunque aquí es un sueldo normal, los salarios en Suiza son tan altos que me permite ahorrar y cuando estoy en Galicia lo noto mucho”, explica.

Ella se quedó porque encontró su lugar y un trabajo que le llena, mientras termina su casa en Galicia para cuando se jubile. Y entiende por qué los sanitarios quieren ir a trabajar a Suiza, especialmente en el caso de los jóvenes. “Aquí hay trabajo para las nuevas generaciones de enfermeras, una chica termina enefermería, manda su CV y es llamada para una entrevista. Los contratos empiezan con 3 meses de prueba y pasan a indefinidos, lo que supone que una auxiliar de enefermería novata cobra 5.868 francos suizos (5.747 euros)”, dice Victoria. Y señala como principales ventajas del mercado de trabajo suizo su rápida accesibilidad y la estabilidad laboral. “Una vez pasado el periodo de prueba tienes un trabajo estable asegurado y, por supuesto, el salario”, apunta, mientras cuenta que no volverá hasta que se retire.

Escapadas de tres días para operar por Europa y hacer hucha

Son cada vez más los médicos especialistas, y de manera especial aquellos que tienen especialidades quirúrgicas o semiquirúrgicas, que se lanzan a practicar la doble agenda. Es decir, mientras mantienen sus puestos fijos en Galicia y resto de España, se agendan días en otro país con buena conexión. Estos doctores ejercen así en dos países al mismo tiempo. En España en hospitales públicos y privados, y en el país de enganche en centros sanitarios privados donde colaborar de manera esporádica. Esta participación puede ser semanal, mensual o por días sueltos. Dependerá del profesional, de las necesidades del centro sanitario que lo reclama (y de sus pacientes), así como del acuerdo que hayan firmado.

Doctores y MIR usan días acumulados de descanso para trabajar en el extranjero

Las mismas agencias que captan médicos para contratos de jornada completa, hacen de nexo. En otros casos, profesionales que ya han probado eso de trabajar en dos países, se lo ofrecen a sus compañeros españoles cuando surgen oportunidades en las clínicas extranjeras donde colaboran. Cómo lo hacen tiene menos misterio de lo que parece. Los profesionales de la privada aprovechan fines de semana y también suelen reservarse uno o dos días de trabajo fuera, (cuando son sus propios jefes, especialmente). Cuando dependen de una clínica o aseguradora suelen gestionarlo como lo hacen los MIR. En este caso aprovechan los días que acumulan de libranza, que tienen por derecho por haber hecho guardias, también suelen encadenar días de trabajo para disfrutar después de días libres seguidos. Aprovechan estas libranzas para viajar y ejercer su profesión en la clínica de Francia o Suiza, por ejemplo, con la que tienen el acuerdo de servicio. Los casos donde los médicos, por su especialidad o lugar de trabajo habitual, no tienen flexibilidad a la hora de gestionar sus días, suelen usar las vacaciones. A este grupo pertenecen doctores que pasan varias semanas residiendo fuera, como hacen los estudiantes con las llamadas estancias en el extranjero, que duran apenas unas semanas a diferencia del Proyecto Erasmus.

Los hay mejor organizados y los hay para los que este doble rol médico (el de sanitario nacional y ‘desplazado’) supone un esfuerzo mayor y más estresante, sobre todo, porque el perfil se amplia contemplando una horquilla que va desde los MIR en plena residencia, hasta los especialistas de reconocido prestigio y amplia trayectoria.

Sacan entre 900 y 1.500 euros netos diarios

Unos y otros se animan por tres motivos principalmente y el más importante es el dinero. Según afirman estas agencias, un profesional sanitario formado en España puede cobrar un sueldo neto diario de entre 900 y 1.500 euros, dependiendo de la rama del especialista. Aunque los salarios pueden ser mayores en los casos de doctores muy bien valorados profesionalmente o de los que desarrollan técnicas avanzadas o que pocos profesionales dominan.

El segundo motivo que impulsa a estos médicos a irse fuera a trabajar de forma esporádica es el prestigio. Hay profesiones donde ‘hacerse un nombre’ es una cuestión fundamental que determina en gran medida el éxito de su carrera. Y la de medicina, como abogacía o arquitectura, por ejemplo, pertenecen a ese grupo. Añadir en el currículum que se opera en París, Ginebra o Londres, supone un atractivo extra para quienes buscan especialistas con cierto caché.

El tercer motivo es una cuestión de inquitudes profesionales. Hay médicos que por su área de conocimiento necesitan estar al día de las últimas técnicas y experimentar con aparatología y modelos de trabajo que les son ajenos. Una de las mejores maneras de hacerlo es trabajando codo con codo con quienes ya las dominan. Hay que tener en cuenta que es habitual que haya diferencias entre países en estas cuestiones, muchas veces por el presupuesto del que se dispone en ciertas clínicas. Y otras porque se trata de protocolos novedosos, singulares o propios que no han llegado a los centros sanitarios españoles. Aprenden y mejoran su servicio.