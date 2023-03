El Sergas apenas tiene enfermeras disponibles en las listas para cubrir ausencias de corta duración

Al déficit de médicos de familia se suman ahora las dificultades del Sergas para encontrar enfermeras disponibles en las listas de contratación para cubrir bajas de corta duración tanto en los hospitales como en Atención Primaria. Ante la escasez de profesionales la Consellería de Sanidade ha activado medidas extraordinarias como autorizar al personal en activo prolongaciones voluntarias de jornada para que no queden turnos descubiertos. Aunque este problema se arrastra desde hace tiempo en las últimas semanas se ha agravado. Por un lado, la Consellería de Sanidade explica que el 31 de marzo termina el plazo para gastar los días de libre disposición correspondientes a 2022 y, por eso, se acumulan ahora los profesionales que cogen los días libres que no pudieron disfrutar el pasado año. Además, al adelantarse la fecha de las oposiciones al mes de junio han aumentado los trabajadores inscritos en las listas que piden suspensión de llamamientos para poder preparar los exámenes, según explican los sindicatos.

Desde la Consellería de Sanidade aclaran que el problema no está en la cobertura de vacantes de larga duración como interinidades o excedencias. “La asistencia aquí está garantizada porque hay gente en las listas”, señalan. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las listas de vinculación temporal para cubrir ausencias o refuerzos puntuales por sobrecarga de actividad. Según explican desde el Sergas, son normalmente ausencias de corta duración y faltas imprevistas como, por ejemplo, enfermedad, permisos de conciliación por consulta médica o ingreso familiar, días de libre disposición o autorizaciones para hacer cursos.

Para cubrir estas bajas las gerencias de las áreas sanitarias se están encontrando dificultades porque apenas hay enfermeras disponibles en las listas de contratación. “No significa que estén siempre a cero, porque las listas fluctúan y un día puede no haber nadie y al día siguiente haber cinco personas disponibles, pero hay mucha tensión, la situación es crítica”, explica la secretaria general autonómica de SATSE en Galicia, Malules Carbajo.

“Hay un déficit importante en enfermería, al nivel de medicina de familia”, advierte el secretario nacional de CIG-Saúde, Manuel González Moreira.

De hecho, esta situación de falta de profesionales de enfermería disponibles en las listas de contratación ha llevado a la Consellería de Sanidade a adoptar medidas extraordinarias para garantizar la cobertura de los turnos. Así, en una reunión el pasado viernes se acordó activar la prolongación de jornada del personal de enfermería que está ahora trabajando. “En estos caso se ofrece a los profesionales hacer la sustitución del compañero ausente, bien sea prolongando la jornada, o bien, llamando a alguien que esté de día libre”, explican desde la Consellería de Sanidade. Estas horas extraordinarias evidentemente son remuneradas y permitirán a las enfermeras unos ingresos extra.

Sin embargo, desde Satse explican que no quieren trabajar más horas: “el personal está muy cansado, hay mucho agotamiento físico”, advierte Malules Carbajo.

Causas

¿Y por qué se ha llegado a esta situación? La escasez de profesionales de enfermería se arrastra desde hace unos tres años, según Satse. En primer lugar, hay un elevado número de jubilaciones, mientras que el personal que sale de las escuelas es “insuficiente”.

Pero además, desde el sindicato de enfermería, alertan de que muchas enfermeras recién licenciadas se marchan a otras comunidades autónomas y al extranjero en busca de mejores condiciones laborales. “Es imprescindible que haya contratos largos en el tiempo y los sueldos tienen que subir: una profesional que acaba de empezar gana 1.200 euros. Es decir, una reponedora del Mercadona gana más que una enfermera”, denuncia Malules Carbajo.

Y a estas circunstancias se han sumado ahora otras que han agravado aún más la situación. Sanidade reconoce que se están acumulando ahora las ausencias por los días de libre disposición correspondientes al año 2022 y que solo se pueden disfrutar como máximo antes del 31 de marzo. “Esto puede dar lugar a que, en momentos puntuales, no haya personal suficiente para cubrir las sustituciones”, explican.

La responsable de Satse explica que estos días se acumulan porque debido al déficit de personal no les autorizan a disfrutarlos durante el año que corresponde pero les dan de margen hasta marzo de la anualidad siguiente para que no los pierdan. “Y ahí ya no pueden negarse”, apunta.

Desde la CIG se apunta también al adelanto de las oposiciones al mes de junio –inicialmente se preveían para después del verano–. “Hay más profesionales que piden una suspensión de llamamientos”, explica Manuel González Moreira. Aunque no pueden pedir que dejen de llamarlos para cubrir ausencias justificando que están preparando unas oposiciones, hay otras casuísticas a las que pueden acogerse, explican desde la CIG.

Además al celebrarse los exámenes de las oposiciones en junio, cuando ya hay profesionales que han solicitado vacaciones, Satse advierte que volverán a repetirse los problemas para la cobertura de ausencias por falta de personal.