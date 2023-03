Un tercio de titulaciones universitarias consiguen una inserción superior al 90%

Trabajos que no exigen formación en la facultad

A la hora de analizar la inserción laboral, la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia tiene en cuenta que no todos los egresados buscan empleo de lo suyo ni todos los que lo intentaron lo logra. Por ejemplo, la mitad de los encuestados de Humanidades, con un cien por cien de entrevistados que trabaja actualmente, no intentó conseguir un puesto relacionado con su formación, mientras que en Geografía e Historia, otra de las que hace un pleno, un 90 por ciento se lanzó de cabeza a esa búsqueda.

La encuesta examina específicamente qué porcentaje de egresados de los que cuentan con un empleo desarrollan en el puesto funciones que exigen formación universitaria. Si las titulaciones se ordenan con arreglo a ese parámetro, el resultado muestra que algunas ingenierías (Organización Industrial, Recursos Mineros o Topografía), especialistas en Ciencias del Mar, topógrafos o filósofos son los únicos colectivos donde todos los empleados realizan tareas que requieren haber pasado por la facultad.

Los mayores niveles de sobrecualificación se localizan en titulaciones como Sociología, con un 44% de trabajadores en esa situación; Geografía e Historia, donde son uno de cada tres quienes ejercen cometidos que no exigen formación universitaria; Lingua e Literatura Galega, con un 31%; Historia y Comercio, con un 30%; Trabajo Social y Terapia Ocupacional, donde le ocurre al 28 por ciento de quienes trabajan, u Óptica y Optometría e Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria, con un 27 por ciento. En Energía, Humanidades o Tecnología de los Alimentos sucede con uno de cada cuatro.