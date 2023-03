El Gobierno gallego ha acordado, tras la cumbre en la que participó el comisionado del Corredor Atlántico Noroeste, José Antonio Sebastián, pedir que se "multiplique por ocho" la inversión que, según ha incidido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se puso sobre la mesa en la cita de Gijón y que ha situado en 1.130 millones de euros.

Así lo ha ratificado Rueda en la comparecencia posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, en la que se ha remitido a la cumbre celebrada en Galicia, con la participación también de representantes de Asturias y Castilla y León, donde se cifró en casi 8.000 millones las inversiones necesarias para esta infraestructura.

En ese contexto, ha ratificado que esa será la reivindicación oficial y ha lamentado la cifra que el comisionado ha puesto encima de la mesa, al tiempo que ha insistido en que esta infraestructura requiere de un tratamiento "específico" y ha advertido que "no es de recibo" que se computen inversiones del Eje Atlántico o del AVE Galicia-Madrid.

"Hablamos de un corredor de mercancías, no de transporte de viajeros. Hablamos de mejorar el transporte de mercancías ferroviario", ha argumentado, antes de advertir que las cifras que hay sobre la mesa "no encajan" con el compromiso de "un trato igual" al del Corredor Mediterráneo, que requeriría de un esfuerzo extra para compensar "la espera".

"Si para hacer ver que sí hay que sumar lo invertido en el AVE, son unas cuentas tramposas", ha afeado.

Críticas

Asimismo, Rueda ha advertido que no es "muy esperanzador" tampoco el modo de actuar del comisionado, quien un día después de la cumbre de Gijón, donde se pospuso a octubre el planteamiento de calendarios y plazos, se desplazó a Galicia, donde se vio con el delegado del Gobierno, José Miñones, pero no con representantes de la Xunta.

"Lo que no tiene sentido es que el comisionado se desplace al día siguiente a Galicia y no tenga ninguna intención de reunirse con representantes de la Comunidad, ya no digo conmigo mismo, que hubiera estado encantado", ha lamentado Rueda, antes de sugerir que debería haberse reunido, como mínimo, con los encargados de gestionar las infraestructuras en la Comunidad.

Rueda también se ha remitido a la cita del próximo lunes en el Palacio de Ajuria Enea, a la que ha sido convocado por el lehendakari, Iñigo Urkullu, al igual que los presidentes de Asturias, Adrián Barbón, y Cantabria, Miguel Ángel Revilla. En ella se departirá sobre asuntos de interés común de los territorios atlánticos, y las infraestructuras tendrán un papel clave.