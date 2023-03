El secretario xeral de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, optará en las elecciones de mayo a la relección como alcalde de As Pontes. Aunque desde la dirección del PSdeG no se quiso este jueves adelantar la decisión que comunicará el viernes el también presidente de la Diputación coruñesa, la convocatoria por la tarde de una rueda de prensa del líder socialista en su localidad, donde gobierna con 12 de 17 ediles, permite deducir que Formoso finalmente se decanta por repetir como regidor de As Pontes.

Cargos institucionales del PSOE gallego consultados por este diario daban por hecho tras el anuncio del acto de este viernes que tras meses de deliberaciones el secretario xeral decidía concurrir a las elecciones municipales como cabeza de cartel. Siempre fue la opción preferida por Formoso. ¿Por qué? Porque no tiene un relevo claro para la alcaldía, sobre todo en un momento clave para el futuro económico de As Pontes, tras el cierre de la central térmica. Formoso se está moviendo para atraer y fijar proyectos industriales en su villa natal por más de 1.300 millones de euros. Quiere acabar la tarea. Con este movimiento además Formoso puede retener la presidencia de la Diputación de A Coruña, si al PSOE le va bien en los comicios locales de mayo, y así seguir teniendo una plataforma institucional desde la que lanzar su candidatura a la Xunta. También podría hacerlo presentándose solo como candidato a edil. Primarias Formoso desde que asumió la dirección del PSdeG se ha mostrado dispuesto a ir a las primarias del partido para ser el cabeza de cartel en las elecciones gallegas del año próximo. Solo hubo un momento en que dejó entrever que podía dar un paso atrás. Fue a finales de diciembre, cuando José Ramón Gómez Besteiro quedó libre de sus imputaciones judiciales y su nombre saltó como posible candidato a la Xunta. Entonces, Formoso declaró que si Besteiro asumía el desafío, él se retiraba, pero esta opción ha perdido fuerza con el silencio prolongado del exsecretario xeral del PSdeG. El presidente de la Diputación de A Coruña desvela este viernes su decisión, a 24 horas de que se reúna en Santiago el Comité Nacional del PSdeG para aprobar los cabezas de cartel de las elecciones municipales. Agotó al máximo el tiempo que tenía para hacer pública su decisión. Formoso le ha dado muchas vueltas porque dirigentes socialistas se lo desaconsejaban porque entienden que este movimiento puede lastrar sus opciones y las del PSdeG en las elecciones autonómicas del año próximo. Defienden que Formoso debía centrar todos sus esfuerzos en perfilar una alternativa al PPdeG y en dar el ‘sorpasso’ al BNG. Tienen dudas de cómo la opinión pública entenderá que Formoso no priorice la Xunta frente a As Pontes. Los intereses de Galicia Este mismo jueves, el secretario xeral del PSdeG, en cierto modo adelantándose a las críticas, aseguraba que “todo lo que signifique renunciar a Galicia no tendrá cabida” en sus “decisiones”, dando a entender que mantiene su intención de optar a la Presidencia de la Xunta. Hacía estas declaraciones en Ourense, al ser preguntado sobre si será candidato del PSdeG en las próximas elecciones autonómicas y si volverá a competir en la carrera municipal. El dirigente socialista explicó que pretende “conciliar los intereses de Galicia” con los de “As Pontes”, “uno de los principales enclaves industriales” de la comunidad. También aseveró que su familia “ya está acostumbrada a que decida pensando más en los intereses de Galicia”. Y subrayó su “ilusión personal” de afrontar “retos tan complejos”.