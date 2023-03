El comisionado afirma que el Corredor Atlántico quedará operativo en 2032

Desde su estreno en un acto público el pasado lunes, el comisionado del Corredor Atlántico ferroviario, José Antonio Sebastián Rodríguez, sigue con una cargada agenda para reivindicar el compromiso del Gobierno central con esta infraestructura y tratar, al mismo tiempo, de desactivar, o al menos templar, los recelos del Noroeste con respecto al trato preferente que recibe el Mediterráneo. Ayer volvió de nuevo a Asturias para participar en una jornada con empresarios del Principado en la que aseguró que el Corredor Atlántico estará operativo, a más tardar, en 2032.

En su intervención, el comisionado hizo hincapié en el año 2003 se puso en marcha una inversión de 49.406 millones de euros para esta infraestructura, de los cuales, dijo, ya se han ejecutado 33.325 millones, por lo que quedan por invertir algo más de 16.000: 4.000 para renovación y 12.000 para obra nueva, con el objetivo de que “en 2030, 2031 o 2032 quede completada la red básica de infraestructuras, tal y como demandan los reglamentos europeos”, se comprometió.

El Corredor Atlántico es una malla de líneas ferroviarias desplegadas por la costa occidental de la UE y conectada con los puertos para facilitar el transporte de mercancías por tren –y sacarlas así de la carretera–. Esta red tiene diferentes horizontes de conclusión y acceso los fondos europeos para su financiación en función de su prioridad e importancia: la básica –en la que está incluida el Noroeste– deberá estar operativa en 2030; la básica ampliada, en 2040: y la global, en 2050.

Plan redifinido

También quiso Sebastián explicar por qué el plan director del Corredor Atlántico no se presentará hasta octubre: en los próximos meses se recogerán sugerencias de los gobiernos y los empresarios y el Gobierno prefiere esperar a que la UE redefina en abril los corredores.

“Vamos a ayudar directamente a solventar problemas empresariales para transportar sus mercancías por tren, expresó. No obstante, recordó que el Gobierno no puede hacer avanzar el corredor en solitario, sino que tiene que contar con el apoyo de las empresa, a las que prometió ayudar. “Asumo los deberes. Seré una persona didáctica y cercana; cada vez que me necesitéis aquí estaré”, concluyó.

El comisionado dedicó buena parte de su disertación a intentar desmontar la “sensación” de que el Corredor Atlántico acumula años de retraso sobre el Mediterráneo. “Todo el mundo está pidiendo celeridad, plazos, concreciones, pero la verdad es que hace muchos años que se está trabajando en el Corredor Atlántico. Se está haciendo más de lo que se dice, pero quizá no se explica”, señaló.

"Empate" a inversiones

Pero quiso también despejar las dudas de los gobiernos y los empresarios del Noroeste sobre un supuesto trato de favor hacia el Corredor Mediterráneo. En este sentido, destacó que en los presupuestos generales del Estado para este año se incluyen 1.695 millones para el eje mediterráneo y 1.648 para el atlántico. “Por primera vez este año empatamos”, lo que demuestra la “inequívoca” apuesta de este Gobierno por los dos ejes, dijo en la ornada organizada por La Nueva España –grupo editorial al que pertenece FARO DE VIGO, y la Federación Asturiana de Empresarios y patrocinada por el Banco Sabadell.

Al terminar la jornada, el comisionado sostuvo que Francia también cumplirá el calendario y que el Corredor Atlántico tendrá continuidad en el país vecino del norte de España en el horizonte del año 2030, pese que el Gobierno francés no solo evita confirmarlo, sino que lo deja para 2038-2042. De hecho, el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, ha convocado el lunes a los presidentes de Galicia, Asturias y Cantabria a una cumbre para presionar con el objeto urgir la salida hacia Europa del corredor e impedir que queden relegadas regiones de las grandes conexiones europeas.

“No hay atasco, el problema es ficticio”, dijo el comisionado, ya que no hay ningún informe que ponga duda en duda que Francia vaya a desarrollar su parte de infraestructura.