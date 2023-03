Paula Prado: “El PP es el partido que más se parece a Galicia, tiene candidatos en todas las alcaldías”

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, se mostró ayer convencida de que los populares gallegos incrementarán el número de alcaldesas tras las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo. En declaraciones a los medios antes del acto de presentación de la candidata popular a la alcaldía de Sarria (Lugo), Carmen López, la número dos de la formación conservadora expuso que el PPdeG cuenta con 24 alcaldesas en la comunidad y agradeció a la presidenta del PP de Lugo, Elena Candia, “que asumiera la responsabilidad de buscar a los mejores candidatos y sobre todo a mujeres candidatas”.

“El PP es el que más alcaldesas tiene, 24 en total, y estoy convencida de que después del 28 de mayo mujeres como Carmen en Sarria incrementarán el número de alcaldesas para el PP”, reivindicó la dirigente del partido.

Además, Prado puso en valor que el PPdeG sea “el único partido en Galicia capaz de tener candidatos en todos los ayuntamientos”, frente al PSOE y al BNG que, en su opinión, “manifiestan su incapacidad para presentar candidatos en todos”. “Eso demuestra que el PP es el partido que más se parece a Galicia”, defendió.

“Nosotros ofrecemos un proyecto serio a diferencia del PSOE, con peleas internas, o el BNG, con ese ecologismo radical y esa falsa moderación que la gente ya no le compra a un partido nacionalista e independentista”, censuró.

“El PSOE está inmerso en sus líos internos con ceses y dimisiones casi a diario, además de los debates de si tiene que ser un candidato u otro”, recriminó la dirigente popular, para acto seguido cargar contra el Gobierno central, del que solo se habla, dijo, del “escándalo Tito Berni y de la ley del solo sí es sí, con más de 750 agresores que vieron reducidas sus penas y otros 75 que están en la calle antes de tiempo”. Sobre esa ley añadió que es el mayor retroceso posible en la defensa de los derechos de las mujeres, hecho negativo del que hizo partícipe al BNG, ya que votó a favor en su tramitación parlamentaria.

Paula Prado reivindicó las 24 alcaldesas del PP que gobiernan en Galicia, poniendo énfasis en que las nuevas candidatas no se eligen por “cuotas” como, indicó, sí hará el Consejo de Ministros aprobando la ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres.

“La gente no aguanta más este sanchismo, esta política de postureo y marketing que no ayuda a las familias que más lo necesitan, a los autónomos y a las grandes empresas. Demostraron una gran incapacidad de gestión y esto se tiene que tener en cuentea en las elecciones municipales, porque no podemos consentir que Sánchez le haga más daño a España y Galicia”, arremetió, en su intervención, la secretaria general del PPdeG.