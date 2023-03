Inflación y encarecimiento de la vivienda disparan un 70% las familias en quiebra

En 2015, el Gobierno presidido por el popular Mariano Rajoy impulsó una ley para permitir a los ciudadanos acogerse a mecanismos similares a los previstos para las empresas en quiebra y evitar así cargar con deudas impagables a perpetuidad, hipotecando su futuro y el de los suyos. La crisis de precios y el encarecimiento de la vivienda, con alquileres que se comen ya de media la mitad de un salario medio en ciudades como Vigo y constituyen el principal riesgo de exclusión según la Rede Galega contra a Pobreza, dispararon el año pasado un 72% los concursos de acreedores de particulares en Galicia, que pasaron de 406 en 2021 a 699, lo que supone casi dos casos diarios. Además, la tendencia en el último trimestre del ejercicio se aceleró con casi cuatro concursos por jornada.

La Ley de Segunda Oportunidad, comenzó a aplicarse en el año 2016 y su objetivo reside en “permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”, según figura en el texto, que alega la necesidad de combatir la economía sumergida y favorecer a deudor y acreedor mediante este nuevo procedimiento que permite saldar las deudas de manera definitiva tras vender todos los bienes en propiedad. De esa manera, si el importe logrado en una subasta no satisface la carga acumulada, esta queda sin efecto y el ciudadano puede empezar de cero sin esa mochila de deudas.

Para acogerse a esta opción, la persona debe haber incurrido en situación de insolvencia sin mala fe, liquidar todo su patrimonio (como vender un piso) para satisfacer la mayor parte de sus deudas, no haberse acogido previamente a esta vía y no haber rechazado una oferta de trabajo. Este paraguas legal no es válido para quienes sumen deudas superiores a los cinco millones de euros. Permite también cubrir deudas con Hacienda y Seguridad Social de hasta 10.000 euros en cada caso.

El año pasado, además, se modificó la norma para agilizar los plazos, fijando un máximo de 18 meses para cerrar el proceso, eliminando la fase extrajudicial. Hasta entonces, esta última suponía de 2 a 5 meses, más otro período de 6 a 8 meses de fase judicial si no había bienes que subastar. En ese caso, se alargaba otros 18 meses.

Casi 1.850 concursos individuales en siete años

Desde la puesta en marcha del mecanismo de segunda oportunidad, 1.849 familias gallegas se han acogido a este mecanismo para saldar sus deudas y empezar de cero. La progresión es creciente desde los 40 casos de 2016 a los 63 de 2017, los 113 de 2018 y los 227 de 2019, último ejercicio previo a la pandemia. En 2020 irrumpió el COVID-19 y los expedientes registrados en los juzgados gallegos crecieron a 301 casos, por los 406 de 2021 y el récord de 699 el año pasado. A Coruña lidera la lista con 292 expedientes, seguidos de los 289 de Pontevedra, a gran distancia de los 63 de Ourense y los 55 de Lugo.

A nivel estatal, el dato alcanza los 15.442 casos, según el balance del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de un 54% más que en 2021.