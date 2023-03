En la segunda sesión dedicada a la comparecencia de médicos forenses en la parte civil del juicio del Alvia salieron a la luz las dificultades para evaluar la gravedad de las secuelas que padecen las víctimas. “Las secuelas muchas veces son imposibles de demostrar, fundamentalmente porque la mayoría de las veces existe un problema que se transmite en dolor’”, alegó uno de los médicos forenses en su intervención tras ser cuestionado por el criterio elegido para determinar el alcance de una de las lesiones que incluyó en su informe.

En lo que se refiere a la parte física de las secuelas, explicaron que dentro del rango con el que se evalúan también entra en juego la prescripción de tratamientos como puede ser el de fisioterapia como “mecanismo paliativo y no curativo” de manera prolongada.

Aparte de la dificultad hallada para cuantificar la gravedad de las dolencias en el informe, estaría el perjuicio estético ocasionado por las lesiones, que muchas personas conservan en forma de cicatrices. “Yo nunca valoro perjuicio estético porque no forma parte de las disciplinas que se estudian en la carrera”, afirmó una de las médicas forenses al fiscal. Y no fue la única en indicar que no solo no lo incluyó en su informe, sino que tampoco tiene por qué evaluarlas.

En lo que concierne a las secuelas psicológicas, los letrados han intentado acotar una vez más las fronteras entre el trastorno depresivo reactivo y el trastorno de estrés post traumático que la mayoría de las víctimas sobre las que se habló ayer sufrieron, pero las conclusiones tampoco quedaron del todo claras, informa Efe.