El Sergas hará un seguimiento de los pacientes que finalizan un tratamiento oncológico. Así se recoge en la nueva Estratexia de Xestión do Cancro en Galicia. Este nuevo programa asistencial se dirige a las personas consideradas “largos supervivientes” a los que se dará seguimiento a través de grupos focales, entrevistas semiestructuradas u otras metodologías adecuadas.

Se pondrán en marcha además grupos de discusión para compartir desde la experiencia información vinculada a las formas de enfrentamiento del estrés causado, autocuidado o secuelas, con el acompañamiento del equipo asistencial. También habrá programas de rehabilitación especialmente diseñados para pacientes oncológicos. Estas medidas fueron expuestas en unas jornadas sobre cáncer que se celebraron ayer en la Consellería de Sanidade y en la que se dieron cita gestores y profesionales para abordar las novedades en prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas.

Por otro lado, a partir de hoy los profesionales sanitarios tendrán más margen para no responder a las llamadas del Sergas cuando necesite cubrir vacantes sin ser penalizados. La Consellería de Sanidade llegó a un acuerdo con los sindicatos para flexibilizar el sistema de llamamientos y relajar los castigos por no atender las llamadas.

Hasta ahora el personal sanitario podía renunciar a coger el teléfono hasta en diez ocasiones a lo largo del mes. Si superaba este límite, era castigado y quedaba excluido temporalmente de las listas. Sin embargo, tal y como denuncian los sindicatos, había aspirantes que agotaban esas 10 llamadas en un solo día.

Con el nuevo régimen de llamamientos, a partir de ahora solo computarán al día como máximo tres llamadas no atendidas a efectos de penalizaciones. Así, en los llamamientos de carácter urgente, el Sergas podrá efectuar dos llamadas. Sin embargo, si el aspirante no coge ninguna de las dos veces, solo se computará como no atendida una llamada a efectos de penalizaciones. En el caso de llamamientos no urgentes, si se hacen más de tres llamadas en un día, so se contabilizarán a efectos de penalización un máximo de tres llamadas siempre que entre ellas medien 15 minutos.