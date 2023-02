Los tres partidos con representación parlamentaria en Galicia (PP, BNG y PSdeG) reclamaron ayer al Gobierno central una solución “urgente y rápida” para rehabilitar y recuperar el funcionamiento del viaducto de la A-6 que se desplomó hace nueve meses, después de que el Ministerio de Transportes diese un giro en sus planes y anunciase una reconstrucción total.

El Ejecutivo amplió también a las pilas y los cimientos de las dos estructuras dañadas –la segunda, en dirección A Coruña, se vino abajo nueve días después de que lo hiciese el puente en sentido Madrid–. Y ya no se hará la reconstrucción de las dos plataformas en paralelo, se empezará por el viaducto que se derrumbó en un primer momento, ya que el otro se demorará al no poder acogerse al procedimiento de emergencia, ya que la Intervención General del Estado no lo considera justificado. Esto, según la Xunta, podría demorar la puesta en circulación del segundo paso elevado hasta 2028.

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, no se atrevió ayer a dar plazos sobre la conclusión de las obras.